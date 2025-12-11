Dopo aver provato a proseguire il discorso, il ministro ha scelto di scendere dal palco per ascoltare da vicino le rimostranze degli studenti. I quattro attivisti le hanno contestato i disagi creati dal nuovo semestre filtro, che secondo l’Udu complica l’accesso alla facoltà di Medicina. Bernini ha replicato chiedendo loro: 'Preferivate i test di ingresso pagati 30 mila euro?'.Terminato il confronto, il ministro è risalita sul palco ribadendo i risultati della riforma e rivendicando la scelta del governo. Gli studenti sono stati poi accompagnati nel retropalco dalla sicurezza dell’evento, senza incrociare nuovamente la ministra.
Bernini contestata dagli studenti di medicina e lei replica: 'Siete inutili, dei poveri comunisti'
'Imparate ad ascoltare prima di contestare. Questo dimostra la vostra inutilità, siete inutili'
Dopo aver provato a proseguire il discorso, il ministro ha scelto di scendere dal palco per ascoltare da vicino le rimostranze degli studenti. I quattro attivisti le hanno contestato i disagi creati dal nuovo semestre filtro, che secondo l’Udu complica l’accesso alla facoltà di Medicina. Bernini ha replicato chiedendo loro: 'Preferivate i test di ingresso pagati 30 mila euro?'.Terminato il confronto, il ministro è risalita sul palco ribadendo i risultati della riforma e rivendicando la scelta del governo. Gli studenti sono stati poi accompagnati nel retropalco dalla sicurezza dell’evento, senza incrociare nuovamente la ministra.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'
Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'
Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo
Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'
Sgarbi si ripresenta in tv da Vespa: 'Sto bene'
Sondaggio Dire, Fratelli d'Italia stabile oltre il 30%Articoli Recenti
Ambasciata russa attacca Calenda per il tatuaggio pro-Ucraina: 'Nazista'
Lutto nella musica: è morto il maestro Peppe Vessicchio, aveva 69 anni
Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega
Appalti pilotati, 18 indagati: la Procura di Palermo chiede l'arresto per il segretario Dc Cuffaro