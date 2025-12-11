Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bernini contestata dagli studenti di medicina e lei replica: 'Siete inutili, dei poveri comunisti'

Contestazione per il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini durante il suo intervento ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma.

A protestare sono stati alcuni attivisti dell’Udu – Unione degli studenti universitari, che hanno sollevato critiche contro il semestre filtro in Medicina, misura introdotta dalla recente riforma e già oggetto di polemiche dopo il secondo appello di accesso tenutosi ieri.

La ministra, vedendo i giovani avvicinarsi al palco, ha risposto con toni accesi: 'Ecco i nostri amici contestatori, vi stavamo aspettando. Sapete cosa diceva Berlusconi? Che siete sempre dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare. Questo dimostra la vostra inutilità, siete inutili'. Bernini ha poi aggiunto di essere 'abituata' alle contestazioni: 'Mi seguono ovunque'.


Dopo aver provato a proseguire il discorso, il ministro ha scelto di scendere dal palco per ascoltare da vicino le rimostranze degli studenti. I quattro attivisti le hanno contestato i disagi creati dal nuovo semestre filtro, che secondo l’Udu complica l’accesso alla facoltà di Medicina. Bernini ha replicato chiedendo loro: 'Preferivate i test di ingresso pagati 30 mila euro?'.

Terminato il confronto, il ministro è risalita sul palco ribadendo i risultati della riforma e rivendicando la scelta del governo. Gli studenti sono stati poi accompagnati nel retropalco dalla sicurezza dell’evento, senza incrociare nuovamente la ministra.
Parlando con i giornalisti, Bernini ha spiegato: 'Io con gli studenti ci parlo sempre, ma non attraverso gli slogan. Governare significa ascoltare tutti, ma poi scegliere. E io mi occupo dei medici di domani'.

Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'

Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, Curatola: 'Più soldi per prescrivere meno esami? No a sospetti sulla categoria'

Incentivi a prescrivere meno, pressing sul presidente dell'Ordine Modena: 'Non può non rispondere'

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

Sgarbi si ripresenta in tv da Vespa: 'Sto bene'

Sondaggio Dire, Fratelli d'Italia stabile oltre il 30%

Lutto nella musica: è morto il maestro Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega

Appalti pilotati, 18 indagati: la Procura di Palermo chiede l'arresto per il segretario Dc Cuffaro

