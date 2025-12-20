Sondaggio Dire: Fdi stabile al 31%, flessione di Lega e Forza Italia

Resta stabile il quadro politico italiano, con Fratelli d’Italia che resta primo partito al 31,1% (+0,2% in un mese, stabile sulla settimana), seguito dal PD al 21,8% (+0,1% settimanale, -0,1% mensile). Lo calcola il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 17 e l’18 dicembre 2025.

Ci sono poi il M5S all’11,9% (+0,1% settimanale, +0,2% mensile), Forza Italia al 10,7% (-0,2% settimanale e -0,3 mensile), la Lega all’8,4% (-0,1% settimanale, +0,1% mensile), Avs al 6,3% (+0,1% settimanale e +0,2 mensile), Azione al 3,2% (-0,1% e -0,2%), Italia Viva al 2,1% (+0,1% settimanale), e +Europa all’1,6% (-0,1% per entrambe).