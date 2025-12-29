Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Autostrade, dal 2026 aumento dell’1.5% dei pedaggi

Autostrade, dal 2026 aumento dell’1.5% dei pedaggi

Adeguamento legato all’inflazione programmata. Il Ministero: 'Impossibile intervenire dopo la sentenza della Corte'

1 minuto di lettura

Dal 1° gennaio 2026 le tariffe autostradali saranno adeguate all’inflazione programmata con un incremento dell’1,5%. La misura segue la sentenza della Corte costituzionale che ha annullato il tentativo del Governo di congelare gli aumenti fino al completamento dei nuovi Piani economico-finanziari regolatori.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le decisioni della Consulta e le determinazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), non è più possibile intervenire per bloccare gli aggiornamenti tariffari.
'La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori. L’Art ha poi determinato che l’adeguamento tariffario all’inflazione sarà del 1,5%', afferma il Mit.
Nel dettaglio, non sono previste variazioni per Concessioni del Tirreno p.A. (A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza p.A. (A5 e A21) e Strada dei Parchi p.A..
Sono invece stabiliti adeguamenti differenziati: +1,925% per Salerno-Pompei-Napoli S.p.A. e +1,46% per Autostrada del Brennero p.A., in attesa di riaffidamento della concessione.
Foto Fb ministro Salvini

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CAPODANNO A MODENA
Articoli più Letti Bernini contestata dagli studenti di medicina e lei replica: 'Siete inutili, dei poveri comunisti'

Bernini contestata dagli studenti di medicina e lei replica: 'Siete inutili, dei poveri comunisti'

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

Sondaggio Dire, Fratelli d'Italia stabile oltre il 30%

Sondaggio Dire, Fratelli d'Italia stabile oltre il 30%

Sondaggio Dire: Fdi stabile al 31%, flessione di Lega e Forza Italia

Sondaggio Dire: Fdi stabile al 31%, flessione di Lega e Forza Italia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Il Papa: 'Spesso ridicolizzato chi crede alla pace e sceglie via disarmata'

Il Papa: 'Spesso ridicolizzato chi crede alla pace e sceglie via disarmata'

Meloni all'opposto di Papa Leone: 'La credibilità degli eserciti allontana le guerre'

Meloni all'opposto di Papa Leone: 'La credibilità degli eserciti allontana le guerre'

Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini: 'Difendere i confini non è reato'

Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini: 'Difendere i confini non è reato'

Il ministro Bernini cede: pronta a rivedere (ancora) l'accesso a Medicina

Il ministro Bernini cede: pronta a rivedere (ancora) l'accesso a Medicina