Affondo Coldiretti a Von Der Lyen: 'Non in grado di gestire il proprio ruolo'i gestire il ruolo che ricopre'

Che cosa è il Mercosur

'Se Ursula Von der Leyen e i suoi tecnocrati intendono davvero mettere gli agricoltori al centro del prossimo bilancio europeo, deve prima smettere di dire una cosa e farne l’opposto'. E’ quanto afferma Coldiretti aggiungendo che non è credibile parlare di sostegno al mondo agricolo mentre si porta avanti un piano che prevede il taglio di 90 miliardi di euro alla Pac, di cui 9 miliardi sottratti all’agricoltura italiana, colpendo direttamente redditi, produzioni e sicurezza alimentare. È pura propaganda annunciare iniziative per favorire il consumo di prodotti europei, sottolinea l’organizzazione agricola, senza creare le condizioni perché ciò avvenga davvero. Senza l’obbligo dell’etichetta d’origine e senza una revisione radicale di accordi come il Mercosur, così come oggi impostato, si continua a spalancare il mercato a produzioni che non rispettano le stesse regole ambientali, sociali e sanitarie, danneggiando l’agricoltura europea e mettendo a rischio la salute dei cittadini. Coldiretti sottolinea come le parole della presidente della Commissione europea siano smentite dai fatti: tagli alla Pac, importazioni senza reciprocità e nessuna reale tutela del cibo europeo.Questa non è una politica agricola, è l’abbandono consapevole dell’agricoltura e della sovranità alimentare dell’Unione, è la dimostrazione che la Von der Leyen non è in grado di gestire il ruolo istituzionale che ricopre e che, come nel caso del Mercosur, continua ad ingannare agricoltori e cittadini consumatori di tutta Europa. Una scelta folle che dimostra tutta la miopia dell’attuale Commissione, che mette a rischio la sovranità alimentare di 450 milioni di cittadini, mentre grandi potenze come gli Usa e la Cina vanno ad aumentare le risorse destinate alla produzione agricola. È per questo che Coldiretti manifesterà giovedì 18 dicembre a Bruxelles con migliaia di agricoltori, per chiedere a gran voce un’Europa diversa, più democratica e vicina alle esigenze di cittadini e imprese. A guidare la delegazione dei soci di Coldiretti Modena saranno il Presidente Luca Borsari, e il Direttore Marco Zanni.Il MERCOSUR (Mercato Comune del Sud) è un blocco economico e commerciale sudamericano fondato nel 1991 da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, con l'obiettivo di creare un mercato comune basato sulla libera circolazione di beni, servizi e fattori produttivi e sull'adozione di una tariffa esterna comune, favorendo l'integrazione regionale e lo sviluppo economico attraverso la cooperazione e l'armonizzazione delle politiche economiche.Il MERCOSUR ha negoziato un accordo di associazione interregionale con l'UE, volto a liberalizzare gli scambi e rafforzare la cooperazione in vari settori, dall'economia allasostenibilità ambientale.