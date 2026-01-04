Strage di Crans Montana, sono sei le vittime italiane

“Confermo che ci sono sei vittime italiane confermate. Non ci sono più dispersi e questo è un bilancio definitivo. Me lo ha confermato la polizia cantonale svizzera”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Tg24 l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado parlando del doloroso bilancio per l’incendio del Constellation a Cras Montana, la notte di capodanno, in cui hanno perso la vita Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna (); Achille Barosi, 16 anni, di Milano; Emanuele Galeppini, 17 anni, di Genova ma residente a Dubai; Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano; Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti.“I feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia: tre saranno oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda invece i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di stato organizzato dall’Aeronautica militare” ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con il TG2.Nelle ultime ore altre 16 persone erano state identificate dalla polizia elvetica. Ai tre cittadini italiani dei quali era stata data notizia ieri, si sono aggiunti dieci svizzeri: quattro ragazze di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei uomini 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni.Un ragazzo rumeno di 18 anni. Un 39enne francese e un giovane turco di 18 anni.La Confederazione Svizzera, in collaborazione con le chiese svizzere, ha indetto per venerdì 9 gennaio una giornata di lutto nazionale. Lo ha reso noto il presidente Guy Parmelin. Alle ore 14 del 9 gennaio, le campane di tutte le chiese svizzere suoneranno, in occasione dell’inizio della cerimonia commemorativa a Crans-Montana.“Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Cras Montana in Svizzera. Assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari”. Lo ha detto Papa Leone XIV in occasione dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro.