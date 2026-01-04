Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage di Crans Montana, sono sei le vittime italiane

Strage di Crans Montana, sono sei le vittime italiane

La Confederazione Svizzera, in collaborazione con le chiese svizzere, ha indetto per venerdì 9 gennaio una giornata di lutto nazionale

2 minuti di lettura
“Confermo che ci sono sei vittime italiane confermate. Non ci sono più dispersi e questo è un bilancio definitivo. Me lo ha confermato la polizia cantonale svizzera”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Tg24 l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado parlando del doloroso bilancio per l’incendio del Constellation a Cras Montana, la notte di capodanno, in cui hanno perso la vita Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna (nella foto); Achille Barosi, 16 anni, di Milano; Emanuele Galeppini, 17 anni, di Genova ma residente a Dubai; Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano; Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti.

“I feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia: tre saranno oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda invece i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di stato organizzato dall’Aeronautica militare” ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con il TG2.

Nelle ultime ore altre 16 persone erano state identificate dalla polizia elvetica. Ai tre cittadini italiani dei quali era stata data notizia ieri, si sono aggiunti dieci svizzeri: quattro ragazze di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei uomini 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Un ragazzo rumeno di 18 anni. Un 39enne francese e un giovane turco di 18 anni.

La Confederazione Svizzera, in collaborazione con le chiese svizzere, ha indetto per venerdì 9 gennaio una giornata di lutto nazionale. Lo ha reso noto il presidente Guy Parmelin. Alle ore 14 del 9 gennaio, le campane di tutte le chiese svizzere suoneranno, in occasione dell’inizio della cerimonia commemorativa a Crans-Montana.

“Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Cras Montana in Svizzera. Assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari”. Lo ha detto Papa Leone XIV in occasione dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Bernini contestata dagli studenti di medicina e lei replica: 'Siete inutili, dei poveri comunisti'

Bernini contestata dagli studenti di medicina e lei replica: 'Siete inutili, dei poveri comunisti'

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Sondaggio Dire, Fratelli d'Italia stabile oltre il 30%

Sondaggio Dire, Fratelli d'Italia stabile oltre il 30%

Sondaggio Dire: Fdi stabile al 31%, flessione di Lega e Forza Italia

Sondaggio Dire: Fdi stabile al 31%, flessione di Lega e Forza Italia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Venezuela, il governo Meloni: 'Legittima l'azione di Trump'

Venezuela, il governo Meloni: 'Legittima l'azione di Trump'

Autostrade, dal 2026 aumento dell’1,5% dei pedaggi

Autostrade, dal 2026 aumento dell’1,5% dei pedaggi

Il Papa: 'Spesso ridicolizzato chi crede alla pace e sceglie via disarmata'

Il Papa: 'Spesso ridicolizzato chi crede alla pace e sceglie via disarmata'

Meloni all'opposto di Papa Leone: 'La credibilità degli eserciti allontana le guerre'

Meloni all'opposto di Papa Leone: 'La credibilità degli eserciti allontana le guerre'