Nell’ultimo mese FdI ha perso lo 0,1%, attestandosi al 31%, mentre Pd e M5S hanno guadagnato lo 0,1%, arrivando rispettivamente al 21,8% (-0,2 in una settimana) e all’11,6% (+0,1% su sette giorni fa). Lo calcola il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 3 e il 4 dicembre 2025. Forza Italia è all’11% e ha perso lo 0,2% in trenta giorni e lo 0,1 sulla scorsa settimana, mentre la Lega, all’8,5%, negli stessi intervalli di tempo ha registrato le identiche percentuali degli azzurri ma con il segno più. Seguono Avs al 6,1 (-0,1 in una settimana e +0,1 in un mese), Azione al 3,2, Italia Viva al 2,1, +Europa all’1,8.
Sondaggio Dire, Fratelli d'Italia stabile oltre il 30%
Forza Italia è all'11% e ha perso lo 0,2% in trenta giorni e lo 0,1 sulla scorsa settimana, mentre la Lega, all'8,5
