Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Primo intervento di Medici senza frontiere: 20 dicembre 1972

Primo intervento di Medici senza frontiere: 20 dicembre 1972

I principi di imparzialità e neutralità non sono sinonimi di silenzio. La vicinanza alle persone comporta anche il dovere di far conoscere la loro situazione

2 minuti di lettura

Il 20 dicembre 1972 è una data chiave perché rappresenta l'inizio concreto delle attività di Medici Senza Frontiere sul campo, dopo la sua fondazione ufficiale nel 1971.

MSF è un'associazione umanitaria non governativa, che arrivò a Managua, Nicaragua per soccorrere le vittime del devastante terremoto avvenuto, segnando così la prima operazione, evidenziando subito un approccio di immediatezza e testimonianza. L'organizzazione si è sempre focalizzata sul fornire soccorsi sanitari ed assistenza a persone in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantita.

Oggi MSF è attiva con un organico di oltre 65.000 operatori tra impiegati e volontari. Per il suo operato l'organizzazione è stata insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1999. Il lavoro di Medici Senza Frontiere si basa sui principi dell'etica medica e dell'imparzialità. L'impegno di MSF è portare assistenza medica di qualità alle popolazioni in pericolo indipendentemente dall'appartenenza etnica, religiosa o dal credo politico. L'associazione non si schiera in caso di conflitti armati, fornisce assistenza sanitaria basandosi unicamente sui bisogni della popolazione e si batte per incrementare l'accesso, indipendente, alle vittime del conflitto.


I principi di imparzialità e neutralità, di MSF, non sono sinonimi di silenzio. La vicinanza alle persone comporta anche il dovere di far conoscere la loro situazione per contribuire a migliorarla.

L'organizzazione denuncia pertanto pubblicamente atti di violenza estrema e accende i riflettori sui bisogni e sofferenze delle persone.

Medici Senza Frontiere rende noto quando l'accesso alle cure viene ostacolato e le strutture mediche sono a rischio, quando le crisi sono dimenticate o quando gli aiuti umanitari sono inadeguati.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Articoli Recenti La Spagna adotta la sua attuale bandiera: 19 dicembre 1981

La Spagna adotta la sua attuale bandiera: 19 dicembre 1981

L'Orca marina: almanacco 18 dicembre 2013

L'Orca marina: almanacco 18 dicembre 2013

Hanno inizio i Saturnali della Roma antica: 17 dicembre 497 a.C.

Hanno inizio i Saturnali della Roma antica: 17 dicembre 497 a.C.

Giornata Nazionale dello Spazio: 16 dicembre

Giornata Nazionale dello Spazio: 16 dicembre