Tragedia a Fano, si intrecciano i paracadute dopo il lancio: due morti

Le vittime sono Hermes Zampa e Violetta Laiketsion, di 70 e 63 anni. Il sindaco Serfilippi: 'Una notizia dolorosa'

Un lancio con il paracadute è stato fatale a un uomo e una donna. La tragedia questa mattina all’aeroporto di Fano. Le vittime, due paracadutisti esperti, sono Hermes Zampa (70 anni) e Violetta Laiketsion (63 anni). L’incidente è avvenuto in fase di atterraggio quando i loro paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo una discesa in sicurezza. I soccorritori, dopo l’impatto con il terreno, non hanno potuto che constatare il decesso dei due professionisti.


Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ha spiegato che questa mattina sull’areo da cui è avvenuto il lancio erano presenti 14 persone. 'Violetta ha saltato per ultima, Hermes per primo - riporta la Dire – evidentemente sono scesi piano piano e quindi, in fase di atterraggio, si sono ritrovati alla stessa quota. Non si sono visti, altrimenti non sarebbe successo quello che è successo'. Difficile stimare l’altezza in cui è avvenuto il contatto, ma secondo Mascio 'erano bassi, sarà stato a 30-40 metri dal suolo. Erano due persone straordinarie– ha proseguito Mascio – erano nel mondo del paracadutismo da una vita e ne sentiremo sicuramente la mancanza perché erano veramente due brave persone'.

Su Facebook, è arrivato anche il cordoglio del sindaco di Fano, Luca Serfilippi: 'Oggi Fano è stata colpita da una notizia dolorosa: all’aeroporto cittadino due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio. A nome mio e dell’Amministrazione comunale esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie'.

