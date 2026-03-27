Cavezzo, completata la casa di Comunità

Ultimate le operazioni di trasloco, previste per oggi, venerdì 27, e domani, sabato 28 marzo, i nuovi servizi si aggiungeranno a quelli già attivi da tempo nell’ala sud della struttura di via Dante Alighieri 50, dove hanno sede gli studi dei medici di medicina generale.
Per quanto riguarda il Punto prelievi, lo spostamento di sede comporterà anche una modifica dei giorni di attività, che saranno martedì
La nuova ala, 350 mq di superficie tra ambulatori, spazi amministrativi e locali tecnici che si vanno ad aggiungere all’ala già in funzione per un totale di 650 mq complessivi, contribuirà a rendere la Casa della Comunità di Cavezzo ancora più moderna e funzionale, in grado di soddisfare, insieme alle altre strutture, ai servizi territoriali del Distretto e alla rete ospedaliera, le esigenze di salute della popolazione.
'L’apertura completa della Casa della Comunità rappresenta un passaggio fondamentale per Cavezzo – dichiara il sindaco di Cavezzo Stefano Venturini –. Come amministrazione abbiamo voluto cofinanziare questi interventi insieme all’Azienda Sanitaria, perché crediamo fortemente in un modello di sanità territoriale più vicino alle persone. Questo investimento condiviso ci consente di offrire ai cittadini un nuovo punto di riferimento moderno, efficiente e accessibile, capace di rispondere non solo ai bisogni della comunità locale ma anche a quelli dei comuni limitrofi'.
'Con l’attivazione completa della Casa della Comunità di Cavezzo potremo contare su un modello di assistenza davvero integrato – sottolinea Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto Sanitario di Mirandola –. Nella struttura opereranno infatti specialisti ambulatoriali che lavoreranno in stretta sinergia con i Medici di medicina generale, presenti stabilmente negli spazi dell’ala sud.