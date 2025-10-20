Direzionale Manfredini, ancora 1,5 milioni di Tari, Imu e Tasi non pagate

Il Fondo Numeria Sviluppo Immobiliare, con società di gestione “Numeria S.g.r spa”, ora denominato Fondo Modena Life, con società di gestione 'Namira S.g.r. p.a.”, in riferimento all'immobile di viale Corassori conosciuto come Direzionale Manfredini e Alcatraz, ha 2 milioni 519 mila euro di pendenze definitive iscritte a ruolo di riscossione coattiva presso l’Agenzia delle Entrate, per ciò Imu, Tasi e Tari non versate, importo per il quale sono attivate procedure agevolate, tra cui la rottamazione, e sono in corso i pagamenti: la quota riscossa è di 979 mila euro e quella residua ammonta a 1 milione 540 mila euro. Ci sono inoltre pendenze accertate e in gestione all’ufficio Tributi, per le quali sono in corso pagamenti rateali, sempre per Imu e Tasi, per gli anni 2018 (334 mila euro) e 2019 (342 mila euro). Le annualità successive a quelle già contestate fino al 2019 e per le quali non risultano pagamenti d'imposta, se non saranno regolarizzate secondo i termini del ravvedimento operoso, saranno man mano accertate dall'ufficio entro l'anno che per legge entra in scadenza”.Lo ha specificato l’assessore comunale all'urbanistica Carla Ferrari rispondendo all'interrogazione di Fabio Poggi (Pd) sul Direzionale Manfredini per chiedere aggiornamenti sul progetto di recupero dell'immobile sulla possibilità che venga realizzato uno studentato (oggetto di una proposta progettuale che aveva anticipato quella poi oggetto della presento nell'ambito delle ultime avviso per manifestazioni di interesse) e sull’indebitamento in essere nei confronti dell’Amministrazione da parte della attuale proprietà.Nella sua risposta l'assessore Ferrari ha precisato che “la manifestazione di interesse presentata non contempla l'ipotesi di insediare uno studentato al Direzionale Manfredini'.Da qui la risposta anche nel merito dello stato di avanzamento delle procedure relative alla proposta progettuale presentata la scorsa estate nei termini del nuovo Avviso Pubblico del maggio 2025, 'Modena Life srl ha iniziato una interlocuzione con il Comune di Modena, come altri imprenditori, e ha presentato una manifestazione di interesse nella prima finestra prevista dal bando. Attualmente la proposta è all’esame dell’ufficio Urbanistica del Comune per poi essere oggetto di deliberazione del Consiglio comunale'Dichiarando il permanere dei propri dubbi, Fabio Poggi, in replica, ha chiesto se nella valutazione della manifestazione di interesse “non potesse essere opportuno tener conto dell’indebitamento, che è alquanto significativo e che, credo, in ogni caso influisca solo sulla sostenibilità del progetto”.