Incontro alla Casa Bianca con i leader europei: posizioni Ucraina e Russia ancora lontanissime

In serata per l'Italia l'arrivo anche del Presidente Meloni. Trump anticipa: 'Per mettere fine alla guerra Zelensky rinunci a Crimea e Nato. Zelensky: 'La Russia non deve avere alcuna ricompensa'

'La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è proprio Mosca che deve dire 'basta'': lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a poche ore dagli incontri alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump ed i leader europei. Rimangono quindi molto distanti, le posizioni tra Russia e Ucraina, mediate debolmente dagli Stati Uniti. Basta fermarsi al fatto che il presidente Trump proprio alcune ore fa, in vista dell'incontro, aveva riferito rispetto alle possibili condizioni delle Russia di Putin:

Trump afferma che Zelensky potrebbe mettere fine subito alla guerra ma deve rinunciare a Crimea e Nato. Il presidente ucraino chiede però una pace 'vera e duratura'.

Gli orari degli incontri

Trump avrà un incontro bilaterale con il suo omologo ucraino Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Italia) e poi 'saluterà' i leader europei alle 14:15 (le 20:15 italiane). Un quarto d'ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Italia) l'incontro. L'arrivo degli europei alla Casa Bianca, tra i quali c'è anche la premier Giorgia Meloni, è previsto alle 12 ora locale (le 18 italiane).




