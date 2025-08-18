'La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è proprio Mosca che deve dire 'basta'': lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a poche ore dagli incontri alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump ed i leader europei. Rimangono quindi molto distanti, le posizioni tra Russia e Ucraina, mediate debolmente dagli Stati Uniti. Basta fermarsi al fatto che il presidente Trump proprio alcune ore fa, in vista dell'incontro, aveva riferito rispetto alle possibili condizioni delle Russia di Putin:
Trump afferma che Zelensky potrebbe mettere fine subito alla guerra ma deve rinunciare a Crimea e Nato. Il presidente ucraino chiede però una pace 'vera e duratura'.
Incontro alla Casa Bianca con i leader europei: posizioni Ucraina e Russia ancora lontanissime
In serata per l'Italia l'arrivo anche del Presidente Meloni. Trump anticipa: 'Per mettere fine alla guerra Zelensky rinunci a Crimea e Nato. Zelensky: 'La Russia non deve avere alcuna ricompensa'
