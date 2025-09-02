Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limite

Recentemente su questo tema in Consiglio comunale a Modena è intervenuta l'assessore alla sicurezza Camporota

1 minuto di lettura
Buongiorno,
desidero segnalare il fatto che il Comune di Modena continua a mandare verbali di accertamento violazione codice della strada in riferimento a postazione posta nella tangenziale Carducci direzione Bologna Uscita 6, contravvenzioni annullate in Cassazione in quanto apparecchio non omologato, perchè continuano a utilizzarlo? Nel mio caso rilevata velocità di 72 Kmh invece che 70Kmh... Che mi dà da pensare... Ci sono stati diversi sequestri in Italia, perchè a Modena no?
Grazie e buon lavoro
Umberto Lodi - Carpi

 

Buongiorno a lei e grazie della sua lettera,
recentemente su questo tema in Consiglio comunale a Modena l'assessore alla sicurezza Camporota ha dichiarato testualmente: 'L’attuale ordinanza della Corte di Cassazione non muta il quadro giuridico-normativo né la posizione espressa dal Ministero dell’Interno già nel 2024, che sottolinea la regolarità dell’utilizzo di sistemi di rilevazione della velocità approvati e non omologati, sostenendo la sostanziale equipollenza dei processi di approvazione e omologazione' e che 'a oggi l’autovelox installato in tangenziale Carducci è nelle medesime condizioni di tutti gli autovelox d’Italia, autostrade comprese, e pertanto da considerarsi regolarmente installato'. Questa la tesi della amministrazione in base alla quale al momento continuano ad essere verbalizzate multe in quel tratto di strada.
Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

