Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

'Il provvedimento è stato deliberato, dopo la verifica degli altri percorsi di accesso alla

Buona giornata a tutta la redazione e grazie per l'attenzione che mi date.Sono un residente di via Fossa Monda nord.Scrivo queste righe mettendo in evidenza la rabbia che abbiamo noi residenti sulla vicenda della chiusura della strada con accesso verso la Nonantolana.Noi abbiamo formato un comitato contrario alla chiusura. Senza entrare nel merito dei disagi che tutti i giorni ci costringono a vivere, come prima cosa volevo manifestare la poca informazione da parte del Comune di Modena sia per la chiusura fatta senza mandare una lettera ai residenti che pagano le tasse. Ma soprattutto una chiusura totale senza ascoltare nessuno per un eventuale ingresso solo per chi viene da Modena. Infatti chi procede in quella direzione girando a destra non procura alcuna situazione di pericolo.Noi ci stiamo attivando in tutte le sedi. La chiusura penalizza noi cittadini che abbiamo sempre usufruito della Nonantolana sia per entrare che per uscire, sempre rispettando il codice della strada.GrazieGentile lettore,il Comune in effetti ha comunicato a giugno di quest'anno che strada Fossa Monda Nord non è più accessibile al transito veicolare dall’incrocio con via Nonantolana, nei pressi del Ponte di Navicello.