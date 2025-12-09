Gentile lettore,il Comune in effetti ha comunicato a giugno di quest'anno che strada Fossa Monda Nord non è più accessibile al transito veicolare dall’incrocio con via Nonantolana, nei pressi del Ponte di Navicello.'Il provvedimento è stato deliberato, dopo la verifica degli altri percorsi di accesso alla
Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini
Davanti a una scelta simile e improvvisa, qualche dubbio che l'unico motivo sia legato alla sicurezza stradale, in effetti sovviene
Gentile lettore,il Comune in effetti ha comunicato a giugno di quest'anno che strada Fossa Monda Nord non è più accessibile al transito veicolare dall’incrocio con via Nonantolana, nei pressi del Ponte di Navicello.'Il provvedimento è stato deliberato, dopo la verifica degli altri percorsi di accesso alla
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Ambientalismo di facciata e inceneritore che più si differenzia più fa guadagnare Hera
Modena, quella lapide è uno sfregio alla memoria di Ciro Menotti
Perché i Duchi quasi santificati e Mussolini appeso per i piedi?
Caso valvole cardiache all'ospedale di Baggiovara, lettera del figlio della donna dimessa: 'Spero il caso aiuti a migliorare dialogo e organizzazione'Articoli Recenti
Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni
HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti
Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'
Sicurezza a Modena, le zone rosse sono un mero palliativo ed un intervento parziale