Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Davanti a una scelta simile e improvvisa, qualche dubbio che l'unico motivo sia legato alla sicurezza stradale, in effetti sovviene

Buona giornata a tutta la redazione e grazie per l'attenzione che mi date.

Sono un residente di via Fossa Monda nord.

Scrivo queste righe mettendo in evidenza la rabbia che abbiamo noi residenti sulla vicenda della chiusura della strada con accesso verso la Nonantolana.

Noi abbiamo formato un comitato contrario alla chiusura. Senza entrare nel merito dei disagi che tutti i giorni ci costringono a vivere, come prima cosa volevo manifestare la poca informazione da parte del Comune di Modena sia per la chiusura fatta senza mandare una lettera ai residenti che pagano le tasse. Ma soprattutto una chiusura totale senza ascoltare nessuno per un eventuale ingresso solo per chi viene da Modena. Infatti chi procede in quella direzione girando a destra non procura alcuna situazione di pericolo.

Noi ci stiamo attivando in tutte le sedi. La chiusura penalizza noi cittadini che abbiamo sempre usufruito della Nonantolana sia per entrare che per uscire, sempre rispettando il codice della strada.

Grazie

Marco Zoboli


Gentile lettore,

il Comune in effetti ha comunicato a giugno di quest'anno che strada Fossa Monda Nord non è più accessibile al transito veicolare dall’incrocio con via Nonantolana, nei pressi del Ponte di Navicello.

'Il provvedimento è stato deliberato, dopo la verifica degli altri percorsi di accesso alla
'Il provvedimento è stato deliberato, dopo la verifica degli altri percorsi di accesso alla zona, per evitare il traffico di attraversamento che si riversa frequentemente sulla via, una strada locale extraurbana, in alternativa a via Nonantolana' - ha fatto sapere il Comune di Modena con una nota. Considerato che da anni quella strada rappresentava un punto di accesso importante per i residenti, non si comprende in effetti un intervento tanto drastico, peraltro - come lei giustamente afferma - nemmeno anticipato dal tentativo di porre un limite consentendo l'entrata solo a chi giunge da Modena. Davanti a una scelta simile e improvvisa, qualche dubbio che l'unico motivo sia legato alla sicurezza stradale, in effetti sovviene.

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

