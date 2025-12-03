Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

Caro lettore, il contraddittorio, rispetto alla sua puntualizzazione, non è stato gradito dal Suo Ordine, non dalla Nostra testata

4 minuti di lettura
Caro Direttore,

in questi mesi sul suo giornale si sono spesso riportate critiche alla gestione dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, senza contraddittorio e in termini che hanno più a che fare con la suggestione che con l’analisi. Le ultime riguardano bilancio, trasparenza e nuova sede. Come ingegnere iscritto e presente in assemblea ritengo utile riportare alcuni punti con chiarezza, perché la trasparenza non nasce dalle allusioni ma dai fatti.


Sui verbali: non sono documenti né segreti né inaccessibili. Chiunque li richieda li ottiene, e alcuni sono stati persino pubblicati dal suo giornale. Per questo sorprende sentir dire che “non sono disponibili”. Chi li cita li ha inevitabilmente letti, e se avesse individuato irregolarità le avrebbe rese pubbliche. Insinuare che la mancata pubblicazione automatica nasconda qualcosa rischia di diffondere un sospetto infondato. La pubblicazione proattiva può essere una scelta organizzativa, certo, ma con degli oneri aggiuntivi. E resta una domanda di buon senso: quanti iscritti andrebbero davvero a leggersi i verbali, visto che praticamente nessuno li chiede mai?


Sulla nuova sede: i “210mila euro in sei anni” sono la somma di un canone annuo da 35mila euro fissato dall’Università. Rapportati a 270 metri quadrati equivalgono a circa 130 euro al metro quadrato l’anno, del tutto coerenti con immobili direzionali della città.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Qualcuno dice che ci sarebbe stata prima la richiesta dell’Ordine rispetto al bando: e quindi? Mi sembra la cosa più sacrosanta del mondo che l’Ordine degli ingegneri trovi sede presso il Dipartimento di Ingegneria e che per questo interloquisca con l’Università. Che se d’accordo predispone un bando per dare evidenza pubblica all’offerta. L’immobile garantisce una collocazione che per prestigio, affinità, posizione e servizi non poteva essere reperita altrove. Quanto al pagamento anticipato, cosa toglierebbe esattamente al bilancio dell’Ordine, in presenza di sufficiente liquidità?


Sui costi: un bilancio si discute sui numeri, non sulle impressioni. Finora non è stata denunciata una sola spesa impropria, né una voce fuori norma, né un fatto concreto. Dire che “i costi aumentano” senza un’analisi puntuale rimane un’opinione. E un’opinione, per quanto legittima, non dimostra inefficienza.


Un confronto reale con altri Ordini può aiutare a dare proporzioni corrette. Ordini come Agrigento hanno spese di formazione e rappresentanza comparabili a quelle modenesi. Ordini come Firenze presentano costi istituzionali più che doppi rispetto a Modena. Ordini grandi come Napoli sfiorano i 220mila euro solo per eventi e manifestazioni e versano 330mila euro al CNI.
In questo contesto, i 25mila euro di trasferte del 2024 dell’Ordine di Modena non rappresentano un’anomalia, ma una cifra perfettamente nella media nazionale.


Se davvero nel bilancio esistessero costi nascosti o irregolari, chi li individua avrebbe il dovere di denunciarli con atti, numeri e riferimenti normativi. A maggior ragione se consigliere. Poiché ciò non avviene mai, l’alternativa è che tali costi non esistano e che la critica rimanga sul piano dell’impressione. E l’impressione, quando non è sostenuta dai dati, rischia di diventare populismo contabile. Sarà utile per gli applausi e per i titoli di un giornale, ma è davvero utile all’Ordine? L’Ordine comunque s’è espresso: un’ora di critiche, centinaia di fotocopie distribuite e due soli voti contrari su centinaia di presenti non mi sembrano un gran successo politico. Ma questa è un’opinione personale: restiamo ai fatti.


Perché un Ordine professionale, caro Direttore, non è un sindacato né un’associazione privata. Non tutela l’iscritto: tutela la professione e, prima ancora, il cittadino che si affida a un ingegnere. È un presidio pubblico che garantisce etica, competenza, responsabilità e qualità nell’esercizio della professione. Questa funzione richiede strutture, servizi, personale, sedi adeguate, formazione continua, commissioni e rappresentanza. Tutto questo ha un costo. La domanda corretta non è “spendiamo molto?”, ma “spendiamo ciò che serve a svolgere bene il compito che la legge ci affida?”.
Tanto più che i soldi, in nessun modo, vengono tolti alla collettività: i costi li pagano solo gli ingegneri. Parliamo di 180 euro all’anno a testa, più 7 euro al C.N.I. È di questo che stiamo discutendo?


La discussione sul bilancio è sempre legittima. Ma deve poggiare sui fatti, non sulle suggestioni. E deve incentivare il dialogo e il confronto, non la polemica e lo scontro. Solo così si costruisce la vera cultura della trasparenza.


Ing. Roberto Benatti


Gentile dottor Benatti,

la ringrazio per la sua dettagliata analisi. E' un piacere darle spazio anche se, come pubblicato più volte, su alcuni elementi da lei riportati abbiamo espresso una opinione del tutto difforme. Ma non importa, in questo caso la forma è sostanza e la sua risposta rappresenta un elemento di confronto importante. Rileviamo che è la prima risposta giunta sul tema, mentre dall'Ordine degli Ingegneri, nonostante le nostre ripetute e ufficiali richieste di replica all'ufficio stampa nel corso dei mesi, finora abbiamo ricevuto solo il silenzio. Il contraddittorio, dunque, per precisione rispetto alla sua puntualizzazione iniziale, non è stato gradito dal Suo Ordine, non dalla Nostra testata.

Con stima

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

Comparto Zodiaco, ora la rigenerazione rischia di incepparsi

Comparto Zodiaco, ora la rigenerazione rischia di incepparsi

Blocco Polizia forzato dopo il Rave: chiesti arresti per 5

Blocco Polizia forzato dopo il Rave: chiesti arresti per 5

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni

Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Ambientalismo di facciata e inceneritore che più si differenzia più fa guadagnare Hera

Ambientalismo di facciata e inceneritore che più si differenzia più fa guadagnare Hera

Modena, quella lapide è uno sfregio alla memoria di Ciro Menotti

Modena, quella lapide è uno sfregio alla memoria di Ciro Menotti

Modena, via Vaciglio al buio da giorni: da Hera rimpallo di responsabilità

Modena, via Vaciglio al buio da giorni: da Hera rimpallo di responsabilità

Perché i Duchi quasi santificati e Mussolini appeso per i piedi?

Perché i Duchi quasi santificati e Mussolini appeso per i piedi?

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Caso valvole cardiache all'ospedale di Baggiovara, lettera del figlio della donna dimessa: 'Spero il caso aiuti a migliorare dialogo e organizzazione'

Caso valvole cardiache all'ospedale di Baggiovara, lettera del figlio della donna dimessa: 'Spero il caso aiuti a migliorare dialogo e organizzazione'

Sicurezza a Modena, le zone rosse sono un mero palliativo ed un intervento parziale

Sicurezza a Modena, le zone rosse sono un mero palliativo ed un intervento parziale