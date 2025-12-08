Modena-Catanzaro: secondo tempo,parziale primo tempo 1-0

Allo stadio Braglia sono oltre 10.000 gli spettatori per Modena-Catanzaro. Fischio di inizio anticipato da un minuto di silenzio tributato al campione di Tennis, Nicola Pietrangeli, scomparso nei giorni scorsi. Il Modena parte bene e al 32', dopo una mezz'ora senza grandi occasioni, passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Pedro Mendes, pronto su calcio d'angolo battuto da Massolin





Modena-Catanzaro: le formazioni ufficiali



MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano, Massolin, Mendes. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Pezzolato, Cauz, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Magnino, Pyyhtia, Zanimacchia, Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi.



CATANZARO: Pigliacelli, Cassandro, Antonini, Bettella, Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro, Cisse, Iemmello. Allenatore: Aquilani.

A disposizione: Marietta, Bashi, Di Chiara, Frosinini, Alesi, Liberali, Oudin, Buso, Di Francesco, Nuamah, Pandolfi, Pittarello.

Arbitro: Nicolò Turrini. Assistenti: Francesco Cortese e Davide Santarossa. 4° ufficiale: Mario Picardi. Var: Luigi Nasca. Avar: Stefano Del Giovane.

