Modena, al Braglia domani arriva il Catanzaro

Il Modena riparte dal Braglia per un mese di dicembre che potrà imprimere una svolta importante al campionato; i gialli infatti disputeranno in casa tre delle prossime quattro partite in programma, di cui due saranno altrettanti scontri diretti contro Venezia e Monza; un mese che può diventare decisivo per il futuro del campionato dei gialli, che dovranno essere bravi ad alzare il livello e imprimere la svolta prima del mercato di gennaio che inevitabilmente potrà modificare gli assetti in campo e i rapporti di forza del campionato.Occorre però pensare a una gara alla volta, e al turno in programma, che vede impegnato al Braglia un ostico Catanzaro, che sta attraversando un buon momento di forma: i calabresi nelle ultime 5 partite hanno conquistato 10 punti, con tre vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, risollevando le sorti di una classifica che appariva deficitaria.Il Catanzaro ha giocato al Braglia 19 volte, di cui 18 in serie B e una in Coppa Italia; nei precedenti ci sono 12 vittorie del Modena, 6 pareggi, e 1 vittoria degli ospiti, il 12.4.2024, quando gli ospiti passeggiarono al Braglia vincendo per 3 a 1 e la sconfitta costò la panchina a Bianco.L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione (29.3.25), quando il Modena allora di Mandelli vinse per 2 a 1.Il Catanzaro ha giocato in trasferta fino ad ora 6 volte, totalizzando 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte, condite da 6 reti segnate e 6 subite.Non sarà una partita semplice, sia per il valore dell’avversario, che per il Modena, che ha necessità evidente di riprendere confidenza con la vittoria per ripartire alla grande; i gialli hanno però le qualità tecniche, tattiche, agonistiche e caratteriali per provare a vincere la partita; la squadra ha sempre giocato ad alti livelli, e basterà maggiore attenzione in fase di attacco, per concretizzare il volume di gioco che i gialli riescono ad esprimere, per conquistare tre punti che sarebbero fondamentali.Per le scelte iniziali, nel 3-5-2 di mister Sottil dovrebbe vedersi quello che fino ad ora è apparso l’undici base: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, con il pieno recupero di Gerli, linea composta da Zanimacchia, Santoro, Gerli appunto, Sersanti e Zampano, anche se non è esclusa la presenza di Pyythia dall’inizio e un turno di riposo a Zanimacchia a favore di Beyuku; davanti come sempre i rebus principali: probabile Gliozzi conal suo fianco uno tra Mendes e Massolin, ma attenzione anche al redivivo Caso che potrebbe trovare la sua occasione dal primo minuto; Sottil deciderà come sempre negli istanti che precedono il calcio d’inizio.Arbitra Turrini di Firenze, promosso quest’anno dalla serie C alla CAN A e B, con il quale il Modena ha una vittoria nell’unico precedente fin qui disputato; il Catanzaro ha invece tre incroci con l’arbitro toscano, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.Calcio di inizio lunedì 8 dicembre alle 12.30 allo stadio Braglia, come sempre molto partecipato dai tifosi gialloblù: attesi infatti oltre diecimila spettatori; in arrivo anche circa 1.200 tifosi ospiti.