Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, mister Cavalli parte con un ko: Formigine ancora nei guai

Eccellenza, mister Cavalli parte con un ko: Formigine ancora nei guai

La partita si gioca su di un campo veramente difficile e l’unica strategia delle squadre è il gioco in verticale che accende i duelli individuali

2 minuti di lettura
Parte con una sconfitta il nuovo allenatore del Formigine Cavalli. Real Formigine parte comunque forte ed all’11 bella azione corale con cross di Marverti per la testa di Stanco con palla fuori di poco. La partita si gioca su di un campo veramente difficile e l’unica strategia delle squadre è il gioco in verticale che accende i duelli individuali. Al 21 Marverti si trova sui piedi un ottimo pallone ma viene contrastato sul più bello. Altra occasione per i padroni di casa al 26’ con Roncaglia rimpallato a due metri dal gol del vantaggio. 36’ lancio di Barbetta per Napoli che tenta la concisione di prima ma il pallone non si alza a sufficienza ed è preda di Giaroli. Partita tosta dei padroni di casa che si presentano al tiro anche con Napoli imbeccato da Mininno, para ancora Giaroli. Il secondo tempo si apre se possibile con ancora maggior agonismo tra le squadre con Palombo che dimostra di non tenere la partita in pugno. Alla prima occasione al 53’ il Brescello colpisce con Fomov lesto di testa a ribadire in rete un cross di Buhali. 58’ Monica per Mastaj nel Brescello. 63’ ammonito per proteste. 66’ Cristiani lascia il posto a Valcavi.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il Brescello appare galvanizzato dall’immeritato vantaggio. 68’ Ferrara per Napoli. Al 72’ tiro da fuori di Depietri che coglie la traversa, anche in questo il direttore non vede il tocco della difesa ospite e non accorda il calcio d’angolo. Ammonito Davoli per proteste. 75’ Walid per Depietri. In questa fase il Brescello si chiude difendendo con tutti. Al 74’ annullato un bellissimo gol di Stanco con un fuorigioco inesistente. Entra Guastalli per Marverti. De Luca al posto di Truffelli al 80’. All’81’ retropassaggio di Valcavi a Manfredini che svirgola clamorosamente ma Barbetta rimedia. Al 82’ De Luca approfitta di un vuoto e si presenta davanti a Manfredini il quale si rifà parando anche la successiva conclusione di Notari. Al 84’ Fanti per Binini e Provenzano per Mininno. 87’ Notari lascia il posto a Gianferrari. Paratona di Giaroli su Stanco. L’assedio finale non porta nulla al Real Formigine tranne che un colpo di testa di Davoli al 95’ parato da Giaroli.

Il tabellino

FORMIGINE-BRESCELLO PICCARDO 0-1

FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, De Pietri Tonelli (75’ Waddi), Cristiani (66’ Valcavi), Davoli, Marverti (80’ Guastalli), Roncaglia, Stanco, Mininno (84’ Provenzano), Napoli (68’ Ferrara). A disp. Rosa, Stella, Paglia, Iattici. All. Cavalli.

BRESCELLO P.: Giaroli, Buffagni, Binini (84’ Fanti), Notari (87’ Gianferrari), Mastaj (58’ Monica), Fomov, Iodice, Truffelli (80’ De Luca), Bouhali, Zaccariello, Brevini. A disp. Aimi, Bickau, Carra, Rossi, Cocconi. All. Fontana.

Arbitro: Palombo di Ravenna

Reti: 53’ Fomov

Note: ammoniti Davoli

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Doppia beffa per il sindaco: tutti hanno il 'santino' della ex e per conoscere Formigine serve Google maps

Doppia beffa per il sindaco: tutti hanno il 'santino' della ex e per conoscere Formigine serve Google maps

Eccellenza, sorpresa: il Formigine dà la squadra a Cavalli

Eccellenza, sorpresa: il Formigine dà la squadra a Cavalli

Eccellenza, è ufficiale: il Formigine ha esonerato mister Mezzetti

Eccellenza, è ufficiale: il Formigine ha esonerato mister Mezzetti

Formigine, domani vertice dei Civici con Onorato e il presidente De Pascale

Formigine, domani vertice dei Civici con Onorato e il presidente De Pascale

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Eccellenza, il Formigine viene travolto dal Corticella: salta Mezzetti?

Eccellenza, il Formigine viene travolto dal Corticella: salta Mezzetti?

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, un buon pari per la Cdr Mutina a Fidenza

Eccellenza, un buon pari per la Cdr Mutina a Fidenza

Eccellenza, il Terre di Castelli agguanta il pari al 94esimo

Eccellenza, il Terre di Castelli agguanta il pari al 94esimo

Curtis e Cerasuolo d’oro agli Europei in vasca corta

Curtis e Cerasuolo d’oro agli Europei in vasca corta

Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City

Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City