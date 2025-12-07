Eccellenza, mister Cavalli parte con un ko: Formigine ancora nei guai

Il tabellino

Parte con una sconfitta il nuovo allenatore del Formigine Cavalli. Real Formigine parte comunque forte ed all’11 bella azione corale con cross di Marverti per la testa di Stanco con palla fuori di poco. La partita si gioca su di un campo veramente difficile e l’unica strategia delle squadre è il gioco in verticale che accende i duelli individuali. Al 21 Marverti si trova sui piedi un ottimo pallone ma viene contrastato sul più bello. Altra occasione per i padroni di casa al 26’ con Roncaglia rimpallato a due metri dal gol del vantaggio. 36’ lancio di Barbetta per Napoli che tenta la concisione di prima ma il pallone non si alza a sufficienza ed è preda di Giaroli. Partita tosta dei padroni di casa che si presentano al tiro anche con Napoli imbeccato da Mininno, para ancora Giaroli. Il secondo tempo si apre se possibile con ancora maggior agonismo tra le squadre con Palombo che dimostra di non tenere la partita in pugno. Alla prima occasione al 53’ il Brescello colpisce con Fomov lesto di testa a ribadire in rete un cross di Buhali. 58’ Monica per Mastaj nel Brescello. 63’ ammonito per proteste. 66’ Cristiani lascia il posto a Valcavi.Il Brescello appare galvanizzato dall’immeritato vantaggio. 68’ Ferrara per Napoli. Al 72’ tiro da fuori di Depietri che coglie la traversa, anche in questo il direttore non vede il tocco della difesa ospite e non accorda il calcio d’angolo. Ammonito Davoli per proteste. 75’ Walid per Depietri. In questa fase il Brescello si chiude difendendo con tutti. Al 74’ annullato un bellissimo gol di Stanco con un fuorigioco inesistente. Entra Guastalli per Marverti. De Luca al posto di Truffelli al 80’. All’81’ retropassaggio di Valcavi a Manfredini che svirgola clamorosamente ma Barbetta rimedia. Al 82’ De Luca approfitta di un vuoto e si presenta davanti a Manfredini il quale si rifà parando anche la successiva conclusione di Notari. Al 84’ Fanti per Binini e Provenzano per Mininno. 87’ Notari lascia il posto a Gianferrari. Paratona di Giaroli su Stanco. L’assedio finale non porta nulla al Real Formigine tranne che un colpo di testa di Davoli al 95’ parato da Giaroli.FORMIGINE-BRESCELLO PICCARDO 0-1 FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, De Pietri Tonelli (75’ Waddi), Cristiani (66’ Valcavi), Davoli, Marverti (80’ Guastalli), Roncaglia, Stanco, Mininno (84’ Provenzano), Napoli (68’ Ferrara). A disp. Rosa, Stella, Paglia, Iattici. All. Cavalli.BRESCELLO P.: Giaroli, Buffagni, Binini (84’ Fanti), Notari (87’ Gianferrari), Mastaj (58’ Monica), Fomov, Iodice, Truffelli (80’ De Luca), Bouhali, Zaccariello, Brevini. A disp. Aimi, Bickau, Carra, Rossi, Cocconi. All. Fontana. Arbitro: Palombo di Ravenna Reti: 53’ Fomov Note: ammoniti Davoli