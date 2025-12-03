Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, è ufficiale: il Formigine ha esonerato mister Mezzetti

'Consapevoli essere i primi responsabili della difficile situazione e nella impossibilità di operare in altri modi dopo la avvilente prestazione di Corticella'

'La società Real Formigine, dopo profonda ed attenta analisi, con estremo rammarico oggi comunica di aver provveduto ad esonerare il mister Lorenzo Mezzetti'. Lo comunica la società in una nota. 'Nella consapevolezza di essere i primi responsabili della difficile situazione e nella concreta impossibilità di operare in altri modi dopo la avvilente prestazione di Corticella, i dirigenti, presidente Fabrizio Castelli in testa, ringraziano di cuore il mister Lollo Mezzetti per la professionalità e la passione profusa in questi mesi (comunque di insegnamento a tutti) augurandogli un miglior e più proficuo futuro sportivo'.

