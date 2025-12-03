'La società Real Formigine, dopo profonda ed attenta analisi, con estremo rammarico oggi comunica di aver provveduto ad esonerare il mister Lorenzo Mezzetti'. Lo comunica la società in una nota. 'Nella consapevolezza di essere i primi responsabili della difficile situazione e nella concreta impossibilità di operare in altri modi dopo la avvilente prestazione di Corticella, i dirigenti, presidente Fabrizio Castelli in testa, ringraziano di cuore il mister Lollo Mezzetti per la professionalità e la passione profusa in questi mesi (comunque di insegnamento a tutti) augurandogli un miglior e più proficuo futuro sportivo'.
Eccellenza, è ufficiale: il Formigine ha esonerato mister Mezzetti
'Consapevoli essere i primi responsabili della difficile situazione e nella impossibilità di operare in altri modi dopo la avvilente prestazione di Corticella'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa
Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona
Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica
Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabelliniArticoli Recenti
Volley superlega: Modena cade a Trento
Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi
Promozione, prima sconfitta per il Medolla San Felice
Tennis in lutto, è morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni