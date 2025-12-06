Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Doppia beffa per il sindaco: tutti hanno il 'santino' della ex e per conoscere Formigine serve Google maps

'A Formigine tutti girano col santino di Maria Costi nella cover del cellulare, siamo al limite del culto della personalità'. E la Parenti incassa

La riuscitissima convention di giovedì di Emilia Romagna civica a Formigine col presidente della Regione Michele De Pascale e l'assessore di Roma Alessandro Onorato, è stata l'occasione anche per una doppia divertente gag che probabilmente non è risultata così gradita al sindaco di Formigine Elisa Parenti presente in sala.

Ha iniziato De Pascale con un lungo peana a beneficio della ex sindaco Maria Costi la cui figura è indubbiamente ancora ingombrante per l'attuale primo cittadino. 'A Formigine tutti girano col santino di Maria Costi nella cover del cellulare, siamo al limite del culto della personalità' - ha detto De Pascale, scherzando ma nemmeno troppo, tanto che l'attuale consigliere regionale Pd prima di andarsene ha dovuto schermirsi con un 'è esagerato'.

Ma non è finita qui, per il nuovo sindaco Parenti è arrivato anche lo sberleffo bonario dell'assessore Onorato. Ad essere intaccato stavolta è stato l'orgoglio formiginese (ricordiamo che parliamo del Comune in provincia dove il costo delle case al metro quadrato è più alto). 'Per sapere dove si trovata Formigine ho dovuto consultare Google Maps...' - ha detto Onorato, aggiustando poi il tiro promettendo di visitare il centro storico: 'me lo descrivono come un gioiello...'

g.leo.

