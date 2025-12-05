Eccellenza, sorpresa: il Formigine dà la squadra a Cavalli

Il Formigine ha scelto. Sarà Simone Cavalli a sostituire Lorenzo Mezzetti esonerato martedì dopo la pesantissima sconfitta di Corticella. La notizia, ufficializzata oggi dalla società verdeblù, è stata anticipata ieri dalla stessa società e oggi è arrivata l'ufficialità. Un nome a sorpresa nel senso che Cavalli è reduce da una serie di esoneri, ma del resto nessuno degli allenatori finora contatti ha accettato la panchina dei verdeblù, troppo scomoda. Cavalli debutterà domenica al Pincelli nella delicata sfida contro un Brescello che quest'anno, pur avendo allestito un'ottima squadra, sta un po' deludendo anche se va detto che tenere il passo delle due battistrada Nibbiano e Vianese (media di 2.67 punti a partita, pazzesco) è quasi impossibile. Sul fronte mercato, è ufficiale l'arrivo del difensore Barbetta svincolato dal Terre di Castelli, mentre Arati ha chiesto di essere ceduto al Montecchio.

Intanto in Prima categoria il Valsa Savignano ha comunicato di aver sollevato Marco Bernabei dall'incarico di tecnico della prima Squadra. La squadra, per la gara di domenica a Colombaro, sarà affidata al mister della juniores Alessio Muratori, in attesa della presentazione del nuovo tecnico, fissata per l'inizio della prossima settimana. Invece lunedì la Madonnina aveva ridato la squadra a mister Michele Cavuoto.

Matteo Pierotti