Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City

Il tabellino

Il Cittadella vince 3-0 con il Sangiuliano City continuando il periodo di imbattibilità per la società di via delle Suore. La prima occasione capita sui piedi di Caprioni, l’attaccante viene innescato alla grande, entra in area dalla destra, conclusione che termina di poco a lato. Sulla stessa azione, calcio d’angolo, ancora Caprioni, conclusione che termina fuori di poco. Discesa sulla fascia per il Sangiuliano, Busatto anticipa Anino ma entrambi rimangono a terra dopo lo scontro di gioco, entrambi si rialzano ed, illesi, tornano a giocare. Ci prova Saggionetto dalla media distanza, questo tentativo chiama Anino ad un miracolo in tuffo. Ospiti ancora vicini al gol del vantaggio, la palla arriva nei pressi dei pali difesi da Anino ma nulla di fatto, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Ancora in avanti la squadra di mister Sesto, palla alta sopra la traversa. Il Cittadella Vis Modena passa in vantaggio quando Mattia Morello si inventa un grandissimo gol che non lascia scampo al portiere avversario. Dopo solo due minuti dal gol del vantaggio ecco il raddoppio che porta la firma di Barozzini. L’ex Modena conclude nel modo migliore un contropiede della squadra di Modena con un bel tiro a giro che porta il parziale sul 2-0 per gli uomini di Gori.Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo con il Cittadella in doppio vantaggio. Inizia la ripresa, la compagine lombarda prova ad andare all’arrembaggio in cerca del gol per accorciare le distanze ma Boccaccini e soci reggono alla grande. Il Cittadella chiude i conti con Dodaro, il centrocampista batte per la terza volta il portiere avversario con un bel rasoterra che va ad insaccarsi alle spalle del portiere battuto. Il resto del tempo è accademia, la squadra di Gori domina in lungo ed in largo. Finisce la partita, l’arbitro fischia tre volte, il Cittadella vince 3-0 con il Sangiuliano City.CITTADELLA VIS MODENA 3SANGIULIANO CITY 0Reti: 36’pt Morello, 38’pt, 41’st DodaroCittadella Vis Modena: Anino, Fort, Boccaccini, Calanca; Barozzini (16’st Camara), Dodaro, Marchetti (39’st Sabotic), Manzotti (24’st Teresi); Morello (14’st Mandelli), Caprioni, Arrondini (44’st Diletto). A disposizione: Celenza, Sala, Barbi, Berziga. All. GoriSangiuliano City: Libertazzi, Tafa, Saggionetto (1’st Barzago), Sadaj, Premoli (11’st Izzo), Bernardi, Lupano (16’st Toldo), Cazzaniga, Sandre (11’st Ebano), Buzzi (29’st De Cecco), Busatto. A disposizione: Lombardi, Morra, De Cecco, Di Cinto, Redondi. All. SestoArbitro: Mammoli di PerugiaAmmoniti: Marchetti, Teresi, Bernardi, Barzago, Cazzaniga, Ebano