Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City

Continua il periodo di imbattibilità per la società modenese: in rete Morello e Dodaro con una doppietta

2 minuti di lettura
Il Cittadella vince 3-0 con il Sangiuliano City continuando il periodo di imbattibilità per la società di via delle Suore. La prima occasione capita sui piedi di Caprioni, l’attaccante viene innescato alla grande, entra in area dalla destra, conclusione che termina di poco a lato. Sulla stessa azione, calcio d’angolo, ancora Caprioni, conclusione che termina fuori di poco. Discesa sulla fascia per il Sangiuliano, Busatto anticipa Anino ma entrambi rimangono a terra dopo lo scontro di gioco, entrambi si rialzano ed, illesi, tornano a giocare. Ci prova Saggionetto dalla media distanza, questo tentativo chiama Anino ad un miracolo in tuffo.

Ospiti ancora vicini al gol del vantaggio, la palla arriva nei pressi dei pali difesi da Anino ma nulla di fatto, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Ancora in avanti la squadra di mister Sesto, palla alta sopra la traversa. Il Cittadella Vis Modena passa in vantaggio quando Mattia Morello si inventa un grandissimo gol che non lascia scampo al portiere avversario. Dopo solo due minuti dal gol del vantaggio ecco il raddoppio che porta la firma di Barozzini.

L’ex Modena conclude nel modo migliore un contropiede della squadra di Modena con un bel tiro a giro che porta il parziale sul 2-0 per gli uomini di Gori.
Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo con il Cittadella in doppio vantaggio. Inizia la ripresa, la compagine lombarda prova ad andare all’arrembaggio in cerca del gol per accorciare le distanze ma Boccaccini e soci reggono alla grande. Il Cittadella chiude i conti con Dodaro, il centrocampista batte per la terza volta il portiere avversario con un bel rasoterra che va ad insaccarsi alle spalle del portiere battuto. Il resto del tempo è accademia, la squadra di Gori domina in lungo ed in largo. Finisce la partita, l’arbitro fischia tre volte, il Cittadella vince 3-0 con il Sangiuliano City.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 3

SANGIULIANO CITY 0

Reti: 36’pt Morello, 38’pt, 41’st Dodaro

Cittadella Vis Modena: Anino, Fort, Boccaccini, Calanca; Barozzini (16’st Camara), Dodaro, Marchetti (39’st Sabotic), Manzotti (24’st Teresi); Morello (14’st Mandelli), Caprioni, Arrondini (44’st Diletto). A disposizione: Celenza, Sala, Barbi, Berziga. All. Gori

Sangiuliano City: Libertazzi, Tafa, Saggionetto (1’st Barzago), Sadaj, Premoli (11’st Izzo), Bernardi, Lupano (16’st Toldo), Cazzaniga, Sandre (11’st Ebano), Buzzi (29’st De Cecco), Busatto. A disposizione: Lombardi, Morra, De Cecco, Di Cinto, Redondi. All. Sesto

Arbitro: Mammoli di Perugia

Ammoniti: Marchetti, Teresi, Bernardi, Barzago, Cazzaniga, Ebano

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Cittadella Vis Modena festeggia: Imolese liquidata con 3 gol nel finale

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

F1, Norris è campione del mondo: a Verstappen non basta la vittoria

Maranello, cittadinanza simbolica agli alunni stranieri residenti

Modena, al Braglia domani arriva il Catanzaro

Serie D, il Cittadella a Spezzano ospita il Sangiuliano