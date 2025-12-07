Eccellenza, il Terre di Castelli agguanta il pari al 94esimo

Il tabellino

Inizio di gara con poche occasioni da rete fino al 21’ quando Margotta si invola sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro che dopo la respinta di Gibertini arriva a Barilli che insacca. Da questo momento gli ospiti si abbassano e i ragazzi di Cattani tentano assedio alla porta di Vlas Marius. Al 39’ il rasoterra di Mata è preda del portiere. Al 43’ Tzvetkov per un soffio non aggancia una bella palla di Mata. Al 46’ il tiro di Tzvetkov sfiora il palo. Nella ripresa,arriva subito il pareggio per i locali: cross di Barbolini, raccoglie Esposito sul secondo palo e segna. Al 63' un bel tiro di Rivi viene deviato da Gigli in angolo .Al 65º Margotta cerca Rivi ma tiro viene respinto da Gibertini.al 68º gli ospiti tornano in vantaggio: il Terre perde palla nella propria tre quarti la palla arriva a Margotta che carica il sinistro e infila Gibertini . Al 78' viene espulso Margotta per doppia ammonizione. All’80' forti proteste dei locali per una vistosa trattenuta in area suZironi. All’84º il tiro di Corsi è parato da Vlas Marius. Al 91' colpo di testa diTzvetkov va sopra traversa.All’ultimo minuto lo stesso Tzvetkov intercetta un pallone a centro area e in girata segna alla destra del portiere.TERRE DI CASTELLI - CAMPAGNOLA 2-2Terre di Castelli: Gibertini, Zironi (75’ Masoch), Palmiero, Ceccarelli (64’ Bruno), Vezzani, (86’ Hysen), Dembacaj (27’ Gigli), Barbolini, Nait (69’ Corsi), Tzvetkov, Mata, Esposito. A disposizione; Venturelli, Ben Driss, Marchesi, Guidotti. All. Cattani Campagnola: Vlas Marius, Calabretti, Setti, Vezzani, Marzi, Cavicchioli, Esposito, (85’Consiglio), Previato, Carlucci (61’ Rivi), Barilli, (72’ Aurea), Margotta. A disposizione: Vioni, Mora, Camillo, Conti, Alberti, Montanari. All. ManfrediniArbitro: Sfrisci di PiacenzaReti:21’ Barilli (C) 51’ Esposito (T) 68’ Margotta (C) 94’ Tzvetkov (T) Note: Ammoniti: Esposito (C) Zironi (T) Gigli (T), Espulso Margotta (C) al 78’ per doppia ammonizione.