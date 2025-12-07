Eccellenza, il Terre di Castelli agguanta il pari al 94esimo
Esposito porta la squadra sull'1-1, poi Tzvetkov al 94esimo fissa il 2-2
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa
Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona
Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini
Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e SecondaArticoli Recenti
Curtis e Cerasuolo d’oro agli Europei in vasca corta
Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City
F1, Norris è campione del mondo: a Verstappen non basta la vittoria
Maranello, cittadinanza simbolica agli alunni stranieri residenti