Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carceri: l’Emilia-Romagna scoppia, e Modena è tra le situazioni più critiche

Carceri: l’Emilia-Romagna scoppia, e Modena è tra le situazioni più critiche

Sovraffollamento al 153% nel carcere cittadino, mentre supera il 60% la quota di detenuti stranieri

2 minuti di lettura
Il sistema penitenziario dell’Emilia-Romagna è ormai oltre il limite. Lo dicono e lo confermano i diversi rapporti regionali e interventi del Garante dei detenuti che, nell’ultimo anno, hanno evidenziato un quadro definito da 'emergenza strutturale'. L’intera regione ospita oggi circa 3.820 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di poco meno di 3.000 posti: un tasso di sovraffollamento medio del 128%, come riportato dalla Regione Emilia-Romagna nel suo ultimo focus sulla sanità penitenziaria.
 

Secondo un dossier del 2025 dell’Università di Bologna, la popolazione carceraria si aggira sui 4.000 detenuti, con un incremento di circa cinquecento unità in tre anni. 'E' come avere due istituti in più senza averne costruito neppure uno', ha sintetizzato il Garante.
 

Modena: sovraffollamento al 150% e oltre il 60% di detenuti stranieri

All’interno di questo quadro regionale già critico, Modena si distingue per una condizione ancora più grave. Negli istituti della provincia, come documentato dalla Regione in un report del 2025, il tasso di presenze tocca il 153%, uno dei più alti dell’Emilia-Romagna.
Nel carcere di Sant’Anna la sproporzione è evidente: la struttura ha una capienza formale di 372 posti ma ospita stabilmente molte più persone, dato confermato da un report della Regione.
Uno dei tratti più significativi del sistema penitenziario
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
modenese è la forte presenza di detenuti stranieri: oltre il 60%, secondo la scheda regionale sulla sanità penitenziaria.


Sempre più difficile mediazione e assistenza

Una realtà che rende più complessa la gestione quotidiana: mediazione culturale, traduzione, presa in carico sanitaria, percorsi di reinserimento richiedono risorse ulteriori. Risorse che, però, secondo la stessa Regione, non sono proporzionate ai bisogni. Nel dossier sanitario diffuso a giugno 2025, si evidenzia che il 39,4% dei detenuti emiliano-romagnoli ha almeno una patologia cronica, spesso aggravata da condizioni di vita in spazi limitati e servizi sotto pressione.
 

Operatori ridotti, celle piene: 'Così non si garantisce dignità'

Il personale è insufficientemente numeroso: la Regione stima quasi 200 agenti di Polizia Penitenziaria mancanti rispetto alla pianta organica.
Una falla che pesa soprattutto sui territori dove il sovraffollamento è più marcato, Modena in primis, e che incide sia sulla sicurezza interna sia sulla possibilità di attivare percorsi di rieducazione, lavoro o formazione.
 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, al Braglia domani arriva il Catanzaro

Modena, al Braglia domani arriva il Catanzaro

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Modena volley, Lube Civitanova battuta 3-1: festa al Palapanini

Modena volley, Lube Civitanova battuta 3-1: festa al Palapanini

Le ragazze del Volley Modena senza Lancellotti cadono 3-0 a Brescia

Le ragazze del Volley Modena senza Lancellotti cadono 3-0 a Brescia

Modena, Fdi pensa già alle Politiche: continua il lavorìo della Arletti per strappare il seggio a Daniela Dondi

Modena, Fdi pensa già alle Politiche: continua il lavorìo della Arletti per strappare il seggio a Daniela Dondi

'Modena, l'ex Cra Ramazzini venga ristrutturata e torni ad ospitare gli anziani'

'Modena, l'ex Cra Ramazzini venga ristrutturata e torni ad ospitare gli anziani'

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Lavoratori servizi ambientali Hera martedi in sciopero per il contratto

Lavoratori servizi ambientali Hera martedi in sciopero per il contratto

Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026

Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026

Sanità, gestione liste d'attesa in Emilia Romagna: ora scatta l'esposto ai Nas

Sanità, gestione liste d'attesa in Emilia Romagna: ora scatta l'esposto ai Nas

Modena, mezzo trasporto disabili circolava senza assicurazione e con targa scaduta

Modena, mezzo trasporto disabili circolava senza assicurazione e con targa scaduta