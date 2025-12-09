Aggressione in centro, migliorano le condizioni dei due giovani feriti

Migliorano le condizioni dei due ragazzi aggrediti sabato scorso in viale Vittorio Veneto a Modena. I giovani – entrambi italiani, di cui uno di origine straniera rispettivamente di 19 e 17 anni – erano stati soccorsi dal 118 dopo essere stati colpiti con violenza da un gruppo di coetanei.





Il 19enne, identificato con le iniziali U.O., aveva riportato traumi facciali con frattura della mandibola e perdita di denti all'arcata anteriore, in seguito ai calci ricevuti al volto. Le sue condizioni, non destano ora particolare preoccupazione: gli è stata assegnata una prognosi di dieci giorni.

Il 17enne, D.C.R., era stato invece colpito con alcuni pugni, riportando un trauma cranico non commotivo e una prognosi di cinque giorni. Anche per lui il quadro clinico è in miglioramento.





Gli investigatori della Polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme ai mezzi del 118, stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione. Dai primi accertamenti emergerebbe un elemento rilevante: vittime e aggressori si conoscevano, circostanza che orienta le indagini verso un possibile litigio degenerato in violenta aggressione fisica.



