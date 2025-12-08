Aggressione a Modena, Platis: 'Perquisizioni, controlli e rimpatri: basta zone franche in città'

'L’aggressione subita dai due diciassettenni in pieno centro non è un episodio isolato: è l’ennesima conferma di una deriva violenta che vede, troppo spesso, giovani stranieri organizzati in gruppi che agiscono come vere e proprie bande. Il risultato? Due ragazzi in ospedale, uno dei quali con i denti spaccati. Una situazione ormai inaccettabile'. A parlare è Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia.

'Chi vive nel nostro Paese deve rispettare le nostre leggi. E chi non lo fa, soprattutto se già noto alle forze dell’ordine, non può continuare a muoversi liberamente sul territorio come se nulla fosse.

La normativa lo consente e va applicata senza esitazioni, soprattutto in chiave preventiva e come deterrente. Il Tulps permette, in presenza di fondati motivi, perquisizioni immediate e senza mandato per la ricerca di armi o droga. Questo strumento deve essere utilizzato in modo sistematico contro quei gruppi che portano coltelli e creano zone franche nelle nostre città.

Ricordo inoltre che il porto illegittimo di armi — compresi i coltelli utilizzati molto spesso in questi pestaggi — è un reato previsto dalla Legge 110/1975. Quando a commettere violenze sono cittadini stranieri, oltre al procedimento penale, è previsto l’avvio delle procedure di espulsione. Chiediamo quindi un cambio di passo significativo, applicando quello che la normativa già prevede come perquisizioni mirate, pattugliamenti continui nelle zone più esposte ed espulsioni senza tentennamenti per chi usa violenza e porta armi illegalmente. Il tempo delle mezze misure è finito'.