Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Spettabile Redazione,
ma che cosa ve ne frega del Superzampone...
A me frega della Risonanza Magnetica!
Avete presente la mia lettera pubblicata il 27 luglio 2025 nella quale denunciavo di essere in attesa di una chiamata per una Risonanza Magnetica prenotata presso la Segreteria di Radiologia del Policlinico il 27 maggio 2025?
Mi avevano assicurato che sarei stato richiamato nel giro di 6 mesi.
Sto ancora aspettando... altro che Superzampone!
Cordialmente,
Roberto Malavasi - Albareto
P.S. a pagamento si trova posto entro due settimane.