Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: disagi comprensibili, ma il Braglia è punto di riferimento per la comunità

Modena: disagi comprensibili, ma il Braglia è punto di riferimento per la comunità

Non è certo il calcio a privare Modena di progettualità, ma semmai la difficoltà di conciliare interessi molteplici

1 minuto di lettura

Gentile direttore,
ho letto con attenzione la segnalazione della vostra lettrice sul tema dei disagi alla viabilità legata alle partite del Modena calcio, ma non posso condividerne il tono né la sostanza. Il calcio, piaccia o meno, rappresenta per Modena una tradizione radicata e un momento di aggregazione che coinvolge migliaia di cittadini. È inevitabile che un evento sportivo di tale portata comporti misure straordinarie di viabilità e sicurezza: non si tratta di “bloccare la città”, bensì di garantire ordine e tutela per chi partecipa e per chi transita nelle aree interessate.

 

Lo stadio Braglia, pur collocato in una zona centrale, è parte integrante della storia cittadina e continua a essere un punto di riferimento per la comunità. Parlare di “immobilismo politico” non rende giustizia a un contesto in cui le scelte urbanistiche devono bilanciare esigenze diverse: sport, cultura, viabilità, rispetto dei residenti. Non è certo il calcio a privare Modena di progettualità, ma semmai la difficoltà di conciliare interessi molteplici.

 

Comprendo il disagio di chi non ama il calcio, ma non possiamo accettare che si pretenda di ridimensionare un fenomeno che porta entusiasmo, identità e anche ricadute economiche alla città. La convivenza civile richiede tolleranza reciproca: così come lei pratica il suo sport senza arrecare disturbo, altrettanto i tifosi hanno diritto di vivere la loro passione, con le inevitabili conseguenze organizzative che ogni grande evento comporta.
Con rispetto, ma fermezza, ritengo che la posizione espressa sia eccessivamente severa e poco costruttiva.

 

Deborah Vicenzi

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Prima categoria, mister Consoli torna in pista: è il nuovo allenatore del Valsa

Prima categoria, mister Consoli torna in pista: è il nuovo allenatore del Valsa

Modena, 10 anni di Lambruscheria: flash mob collettivo con un brindisi

Modena, 10 anni di Lambruscheria: flash mob collettivo con un brindisi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Volley Modena, scontro diretto al PalaMadiba con Fasano e in gialloblù arriva Bibiana Guzin

Volley Modena, scontro diretto al PalaMadiba con Fasano e in gialloblù arriva Bibiana Guzin

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena paralizzata per una partita: città ostaggio del calcio

Modena paralizzata per una partita: città ostaggio del calcio

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Ambientalismo di facciata e inceneritore che più si differenzia più fa guadagnare Hera

Ambientalismo di facciata e inceneritore che più si differenzia più fa guadagnare Hera

Modena, quella lapide è uno sfregio alla memoria di Ciro Menotti

Modena, quella lapide è uno sfregio alla memoria di Ciro Menotti

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Superzampone trasformata in festa Pd: ecco il pluralismo Dem

Superzampone trasformata in festa Pd: ecco il pluralismo Dem

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'