Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, botti di Capodanno: quanta sofferenza inflitta agli animali per stupidità

Modena, botti di Capodanno: quanta sofferenza inflitta agli animali per stupidità

Eppure esistono sistemi che fanno divertire senza mettere in pericolo nessuno e senza sofferenza, nel pieno rispetto degli animali, della natura e degli uomini

1 minuto di lettura

Nella notte di San Silvestro a Modena si è salutato il nuovo anno con centinaia di botti e fuochi d'artificio. Per un gioco stupido, nell'intento di volerci divertire ad ogni costo per 15 minuti o poco più, si è causato il terrore e nelle peggiori ipotesi la morte di molteplici animali domestici e della fauna selvatica.

Stanno già arrivando segnalazioni di animali dispersi perché scappati dallo spavento, uccelli morti dallo spavento e tanto altro. Mi chiedo se è davvero così necessario causare tanta sofferenza, sono così necessari i bottoni a Fine anno, oppure può esserci un'alternativa a tutto ciò?

Divertirsi senza causare sofferenze e morte anche tra le persone vale questo? Ho assistito personalmente in Francia a fuochi d'artificio che non producevano rumore, fuochi che andavano a tempo di musica senza botti, debbo dire che sono stati belli spettacoli... Ma altro ancora.

Esistono sistemi che fanno divertire senza mettere in pericolo nessuno e senza sofferenza, nel pieno rispetto degli animali, della natura e degli uomini. Ma la stupidità uccide e crea sofferenza per tutti.

Stefano Giovannini - Presidente di Accademia Kronos Modena ODV, associazione per la tutela degli animali e ambiente

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Buon Anno, in libertà vigilata

Buon Anno, in libertà vigilata

Capodanno a Modena, in migliaia in piazza per lo spettacolo aereo Galileo

Capodanno a Modena, in migliaia in piazza per lo spettacolo aereo Galileo

Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti

Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Da Sestola a Mirandola, il Capodanno si festeggia in piazza

Da Sestola a Mirandola, il Capodanno si festeggia in piazza

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena paralizzata per una partita: città ostaggio del calcio

Modena paralizzata per una partita: città ostaggio del calcio

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Con 2.000 euro al mese anche a Modena si fa fatica

Con 2.000 euro al mese anche a Modena si fa fatica

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Davvero Mezzetti sta scardinando il sistema Modena?

Davvero Mezzetti sta scardinando il sistema Modena?

La Russa? Chiamò figli Geronimo, Cochis ed Apache in omaggio ai nativi americani, ora si genuflette agli Usa

La Russa? Chiamò figli Geronimo, Cochis ed Apache in omaggio ai nativi americani, ora si genuflette agli Usa

Carpi, così si è abbattuta la 'muraglia verde' in via Mulini interna. Perchè?

Carpi, così si è abbattuta la 'muraglia verde' in via Mulini interna. Perchè?

Comitato Remigrazione, perchè il sindaco parla di 'odio'? Così si liquida il dissenso

Comitato Remigrazione, perchè il sindaco parla di 'odio'? Così si liquida il dissenso