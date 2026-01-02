Modena, botti di Capodanno: quanta sofferenza inflitta agli animali per stupidità

Nella notte di San Silvestro a Modena si è salutato il nuovo anno con centinaia di botti e fuochi d'artificio. Per un gioco stupido, nell'intento di volerci divertire ad ogni costo per 15 minuti o poco più, si è causato il terrore e nelle peggiori ipotesi la morte di molteplici animali domestici e della fauna selvatica.

Stanno già arrivando segnalazioni di animali dispersi perché scappati dallo spavento, uccelli morti dallo spavento e tanto altro. Mi chiedo se è davvero così necessario causare tanta sofferenza, sono così necessari i bottoni a Fine anno, oppure può esserci un'alternativa a tutto ciò?

Divertirsi senza causare sofferenze e morte anche tra le persone vale questo? Ho assistito personalmente in Francia a fuochi d'artificio che non producevano rumore, fuochi che andavano a tempo di musica senza botti, debbo dire che sono stati belli spettacoli... Ma altro ancora.

Esistono sistemi che fanno divertire senza mettere in pericolo nessuno e senza sofferenza, nel pieno rispetto degli animali, della natura e degli uomini. Ma la stupidità uccide e crea sofferenza per tutti.

Stefano Giovannini - Presidente di Accademia Kronos Modena ODV, associazione per la tutela degli animali e ambiente