Meloni: 'Riconosceremo lo stato di Palestina a due condizioni'

Meloni: 'Riconosceremo lo stato di Palestina a due condizioni'

'Rilascio degli ostaggi ed esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina

'Annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina è subordinato a due condizioni: rilascio degli ostaggi ed esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina“.
Lo dice Giorgia Meloni, a margine dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Io non sono contraria al riconocimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso delle opposizioni”, precisa.
“Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina, in assenza di uno stato che abbia i requisiti della sovranità, no risolve i problemi e non produce risultati concreti per i palestinesi. Può essere un efficace strumento di pressione politica? Lo capisco, ma pressione su chi? Io penso vada fatta su Hamas, perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che questa guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi”, conclude Meloni.

