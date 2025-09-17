Aborto, pregare davanti all'ospedale non è manifestazione politica, ma è atto lodevole

Egregio direttore io penso che pregare per evitare l'aborto davanti agli ospedali non sia affatto inadeguato. In quel luogo le donne e i famigliari, che scelgono come soluzione l'aborto, possono, se lo desiderano, ricevere aiuto.

Pregare davanti all'ospedale non è una manifestazione politica, ma è un atto lodevole e coraggioso per la salvaguardia della vita sempre. Sono certo che chi prega non voglia dare messaggi violenti e nemmeno colpevolizzare le donne, ma aiutarle, se vogliono, a fare una scelta per la vita e per la loro felicità.

Cristiano Leonelli

