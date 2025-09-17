Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aborto, pregare davanti all'ospedale non è manifestazione politica, ma è atto lodevole

Aborto, pregare davanti all'ospedale non è manifestazione politica, ma è atto lodevole

Sono certo che chi prega non voglia dare messaggi violenti e nemmeno colpevolizzare le donne, ma aiutarle, se vogliono, a fare una scelta per la vita

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Egregio direttore io penso che pregare per evitare l'aborto davanti agli ospedali non sia affatto inadeguato. In quel luogo le donne e i famigliari, che scelgono come soluzione l'aborto, possono, se lo desiderano, ricevere aiuto.
Pregare davanti all'ospedale non è una manifestazione politica, ma è un atto lodevole e coraggioso per la salvaguardia della vita sempre. Sono certo che chi prega non voglia dare messaggi violenti e nemmeno colpevolizzare le donne, ma aiutarle, se vogliono, a fare una scelta per la vita e per la loro felicità.
Cristiano Leonelli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limite

Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limite

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo

Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo

Moschea a Sassuolo, l'abusato concetto di inclusività

Moschea a Sassuolo, l'abusato concetto di inclusività

Vignola, ipotesi chiusura Pronto soccorso: preoccupazione reale

Vignola, ipotesi chiusura Pronto soccorso: preoccupazione reale

Sassuolo, piazzale della Rosa: nessun rispetto per un bene tutelato

Sassuolo, piazzale della Rosa: nessun rispetto per un bene tutelato