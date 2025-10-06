Corteo Pro-Pal a Modena, chi ha bloccato la tangenziale deve autodenunciarsi

Venerdì sembrerebbe sia stata bloccata la tangenziale da un corteo a seguito di uno sciopero. Notizia tratta dagli organi di stampa. Le persone che facevano parte del corteo andato in tangenziale parrebbe che fossero consapevoli, come risulterebbe da una registrazione video, che non si sarebbe potuto bloccare il traffico se non violando una legge che, a loro dire e sempre tratto da registrazione video, era 'fascista o di stampo fascista'.

Il sottoscritto è iscritto all'associazione 'Luca Coscioni' e i vertici di quella associazione, Luca Cappato, Filomena Gallo ed altri quando violano la legge per aiutare e accompagnare chi gli chiede di morire dignitosamente all'estero, al loro rientro in Italia si recano presso gli uffici preposti per autodenunciarsi.

Mi permetto di suggerire a chi faceva parte di quel corteo che, sempre come parrebbe riportato dagli organi di stampa, avrebbe bloccato la tangenziale ad autodenunciarsi. In tal modo gli organi giurisdizionali di competenza apriranno un procedimento e si potrebbe anche arrivare ad una pronuncia della Corte Costituzionale sulla corrispondenza o non corrispondenza, della legge che vieta i blocchi stradali per manifestazioni o scioperi, ai principi ed articoli della Costituzione della Repubblica Italiana.

Vittorio Ballestrazzi

