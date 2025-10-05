Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito

L’uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale di Baggiovara a causa delle gravissime ferite 

E’ stato fermato dai carabinieri l’uomo responsabile dell’omicidio di questa notte in un'abitazione alle porte del centro di Modena. Si tratta di un 46enne, tunisino: è accusato di omicidio volontario di un connazionale. I due stranieri vivevano da alcuni mesi all’interno dello stesso appartamento in via Roncaglia.

 

Intorno all'una della notte i due, per cause in corso di accertamento, hanno avuto una violenta discussione, culminata con l’accoltellamento di Mansouri Chaouki. L'uomo ferito ha provato a scappare e a chiedere aiuto all'esterno. Un tentativo disperato che lo l'ho spinto verso via Trento Trieste distante una cinquantina di metri. Ad inseguirlo il suo aggressore pronto a colpirlo con altre coltellate andate a segno.

 

L’aggressione che aveva avuto inizio all’interno dell’abitazione ,è proseguita in strada fino a Via Muratori, angolo Via Trento e Trieste, dove la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario.
L’uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale di Baggiovara a causa delle gravissime ferite infertegli dall’indagato.

Il 46enne si è costituto presso gli uffici della Questura e successivamente è stato trasferito presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è stato interrogato dal Pubblico Ministero, che aveva assunto la direzione delle indagini.
L’uomo è stato portato in carcere.

