Buonasera vi scrivo per comunicarvi quanto è accaduto oggi a mio figlio, sull'autobus 5 linea zona Madonnina delle 07.43. Mio figlio è stato multato in quanto l'autobus era troppo pieno e non ha obliterato l'abbonamento fatto a settembre 2025 valido fino ad agosto 2026 pagato 245 euro, lo ha mostrato al controllore sull'up roger, ma secondo il controllore doveva averlo fisicamente, quindi gli ha fatto il verbale con una sanzione da pagare di 77 euro, per avere lo sconto bisogna pagare entro 6 giorni e andare presso la stazione degli autobus quindi perdere altro tempo.
A questo punto mi dico fanno bene quelli che viaggiano gratis ogni giorno senza pagare nulla, perchè chi come noi paga viene multato, mentre quelli che non pagano non gli fanno niente perchè non riconoscibili, mentre sul verbale di Seta si vede anche di chi è la patria potestà essendo mio figlio minore, ma va sempre bene così, andiamo pure avanti tanto lo sanno che noi paghiamo e stiamo muti.
Grazie per l'attenzione, cordiali saluti
Chiara Capatti
Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato
E' stato multato in quanto l'autobus era troppo pieno e non ha obliterato l'abbonamento fatto a settembre 2025 valido fino ad agosto 2026 pagato 245 euro
