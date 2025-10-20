Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, via Cardarelli: perdita d'acqua da mesi. Hera non risolve

Si consente che una tubazione di acqua pubblica perda il suo prezioso contenuto per oltre due mesi e mezzo senza rimediare

Buonasera direttore,
le scrivo da cittadino arrabbiato per una situazione che si protrae da due mesi e mezzo senza aver ancora trovato soluzione. Mi spiego. Nell'interrato del condominio dove lavoro in Via Cardarelli a Modena tra giugno e luglio si è verificata una perdita d'acqua da una tubazione stradale di Hera. Dopo i primi accertamenti dai quali è risultata la competenza di Hera (in quanto il tratto di tubazione danneggiata era appunto a monte della deviazione stradale che entra nel condominio) l'amministratore i primi giorni di agosto ha segnalato il problema al numero verde Hera per i guasti alla rete idrica pubblica. Hera è intervenuta ed è stato fatto uno scavo che ha messo in luce una bella perdita d'acqua che ancora oggi, a distanza di due mesi e mezzo dalla segnalazione, è in bella mostra e continua a disperdere acqua, come da foto allegata, mentre il cantiere intralcia il traffico stradale sulla via, senza che nessuno provveda alla riparazione nonostante diversi solleciti.
Dunque mi chiedo: la società civile e le amministrazioni pubbliche martellano giustamente i cittadini per sensibilizzarli al risparmio idrico e all'uso consapevole dell'acqua, si fanno campagne pubblicitarie e sulle reti televisive che insegnano a non disperdere l'acqua...
Poi si consente che una tubazione di acqua pubblica perda il suo prezioso contenuto per oltre due mesi e mezzo senza rimediare? Mi chiedo: c'è qualcuno che controlla questi interventi o è tutto lasciato alla buona volontà di Hera? Questi episodi confermano quanto temo, ovvero che certa politica è interessata all'ambiente solo in campagna elettorale quando c'è da raccogliere consensi tra i cittadini e allora, a parole, pitturano tutto di verde, ma quando c'è da passare dalle parole ai fatti non interessa più a nessuno, così mentre il cittadino si sforza di consumare meno acqua qua ne lasciano disperdere a metri cubi...
Lettera firmata
