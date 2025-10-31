Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: iter regolare?

Il 20 ottobre ultimo scorso si è riunito l’ufficio di presidenza della CTSS della provincia di Modena per trattare l’ordine del giorno: Ratifica parte riguardante l'Unione Terre di Castelli in ordine al Piano Emergenza-Urgenza approvato nella C.T.S.S. del 18 Settembre u.s.. L’ufficio di presidenza ha deliberato di appovare le 'Proposte organizzative - Distretto di Vignola', riguardanti:1. Area Emergenza-Urgenza;2. Sviluppo e vocazione dell'Ospedale di Vignola;3. Case della Comunità ed Ospedale di Comunità;4. Ambulatori per gestione delle Urgenze a Bassa Complessità (Adulti e Pediatrici);5. Interventi strutturali a supporto del presidio ospedaliero.E quindi ha deliberato lo spostamento nelle ore notturne dell'automedica da Vignola a Pozza.Orbene tale delibera, proviene da un organo incompetente, e pecca di regolarità e legittimità. Non si capisce quale sia la norma che dia potere all’ufficio di presidenza della CTSS di approvare decisioni in materia di riorganizzazione del piano sanitario. E’ evidente che la delibera di lunedì 20 ottobre è stata presa in modalità on line, con troppa fretta, al fine di anticipare il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli aperto ai cittadini del giorno dopo.Ma la fretta è cattiva consigliera e aumenta i rischi di errore.A tenore delle norme contenute nel Regolamento della CTSS, la competenza per una simile delibera spetta al plenum della CTSS (alla quale partecipano tutti i Sindaci della Provincia) e non all'Ufficio di Presidenza. Per questo ci adopereremo per ricorrere al difensore civico e agli organi giurisdizionali al fine di fare chiarezza su tutta la vicenda.E’ chiaro che la mancanza di democrazia abbia raggiunto i livelli massimi. Non solo non si coinvolgono nei processi decisionali gli operatori sanitari (come scrive la CGIL) e i cittadini (come scriviamo noi), ma non si rispettano neppure le procedure e si fa tutto in fretta, senza osservare le norme regolamentari che la stessa CTSS si è data.Si utilizzano anche i tecnici della dirigenza Ausl per spiegare ai cittadini che spostando l'automedica da Vignola a Pozza non cambia nulla, anzi si migliora il servizio. Si fanno proposte da favola di potenziamento dei servizi dell'ospedale di Vignola, quando 11 posti letto soppressi per il periodo estivo non sono ancora stati ripristinati e non si sa se mai lo saranno.E noi cittadini cosa possiamo fare? Beh non ci arrendiamo e continueremo a raccogliere firme da presentare alla CTSS e alla Regione (siamo arrivati a quota 2.000 in 18 giorni).