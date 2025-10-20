Carpi, pari in casa contro l'Ascoli

Pareggio casalingo per il Carpi contro l'Ascoli. Succede tutto negli ultimi 10 minuti. Il Carpi va in vantaggio all'80esimo con Sall, che batte Vitale dopo una deviazione di Stanzani. Pochi minuti più tardi, l’Ascoli raggiunge il pari: Rizzo Pinna mette in rete dopo un batti e ribatti in area.
Il tabellinoAC Carpi vs Ascoli 1-1 (0-0)
Reti: 80′ Sall (C), 88′ Rizzo Pinna (A)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Cecotti, Figoli, Rosetti (dal 90’+3 Verza), Rigo; Stanzani (dall’84’ Amayah), Casarini (dal 71′ Sall); Cortesi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Pietra, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (dal 57′ Rizzo); Milanese (dal 71′ Ndoj), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (dal 71′ Chakir). A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Cozzoli, Corradini, Bando, Oviszach, Palazzino, Corazza. All. Agostinone
Arbitro: Sig. Gemelli sez. Messina/ Assistenti: Bosco – Cantatore/ 4° Ufficiale Sig. Gianquinto (Parma)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Lombardi (C), Cassani (All. C)
Espulsi: Casarini (dalla panchina, C)
Recupero: 1’ p.t.; 6’ s.t.
Foto Carpi Calcio