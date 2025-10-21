Cinema: ecco le 12 opere finanziate dalla Regione Emilia-Romagna

Le opere selezionate

Le schede delle opere

La Giunta regionale ha approvato l’elenco dei titoli, scelti tra i 43 progetti presentati a Emilia-Romagna Film Commission.Sostenuti complessivamente con 750mila euro di risorse pubbliche, i progetti genereranno una spesa sul territorio stimata in quasi 2,5 milioni di euro.Diverse le tipologie finanziate: quattro opere cinematografiche (di cui una totalmente in animazione), un’opera televisiva in animazione, cinque cortometraggi e due documentari, scelti tra una rosa di 43 progetti presentati. 'Le opere selezionate - scrive la Regione - vantano una grande ricchezza tematica, che spazia dall'animazione dedicata ai più giovani ai grandi temi del nostro presente: dal disagio mentale alle condizioni del lavoro agricolo, dalla memoria storica alle dinamiche criminali contemporanee. Un ringraziamento particolare va a Emilia-Romagna Film Commission per il prezioso lavoro che rende possibili questi risultati, ancora più prezioso in un momento così difficile per tutto il settore”.I nuclei di valutazione, coordinati da Fabio Abagnato, responsabile di Emilia-Romagna Film Commission, sono composti da Marco Cucco, ricercatore senior e direttore del Master in Management del Cinema e dell’Audiovisivo dell’Università di Bologna, e Sandra Campanini, Presidente Fice Emilia-Romagna.Come avvenuto nelle precedenti edizioni anche la sessione 2025 presenta tematiche eterogenee e originali.I ravennati Panebarco propongono The Forest Five, serie televisiva firmata da Matteo Panebarco, che ci conduce nella fantastica e avventurosa terra di Mysteria.Giorgio Diritti, con Arancia Film, continua a indagare l’infanzia e l’adolescenza con L’ascolto, (appena presentato a Roma ad Alice nelle città) cortometraggio ambientato nello studio di Emma, psicoterapeuta infantile, mentre una voragine in un campo e il tormento di un contadino sono al centro di Endless hole, suggestivo corto di Thomas Kunstler che ha proposto la bolognese Studio Croma Animation.Andrea Adriatico torna alla regia cinematografica con il lungometraggio Esseri, storia d’amore e ‘ndrangheta firmata da L’Altra Soc. Onlus, e ritorno alla regia anche per Nadia Ranocchi e David Zamagni di Zapruder Film che ne La felicità di tutti, raccontano l’ossessione di un produttore: quanti spettatori può fare un film sulla biografia di Gesù Cristo?La casa riminese Meclimone ha creduto in Laura Plebani che, nel cortometraggio Carne, narra il viaggio emotivo e viscerale di una madre alle prese con lo svezzamento del proprio bimbo; Caucaso ed Enrico Masi proseguono invece il loro percorso nella Memoria del ‘900 con La fenice, opera cinematografica sull’arte della propaganda.Cosa è rimasto oggi del pensiero e dell’esperienza di Franco Basaglia e dei suoi collaboratori?Prova a dare una risposta Andrea Segre attraverso Le cose minime, documentario di Ruvido produzioni, che indaga il disagio mentale e il rapporto fra le strutture pubbliche, le istituzioni e il territorio.Tematica di grande attualità quella affrontata da Stefano Croci nel cortometraggio Buio, una produzione Ila Palma, che racconta il dramma di Abisson, bracciante agricolo cacciato di casa e vittima di un incidente sul lavoro.Tobia De Angelis approda alla regia con Dieci, cortometraggio prodotto da Perros Hermanos che mostra la discesa nell’incubo del giovane Mattia, che vive isolato nella sua casa di campagna, mentreElena Kairyte in Dolce Far niente ci fa conoscere, tra passato e presente, Lora Guerra, vedova dello sceneggiatore Tonino Guerra; un documentario biopic firmato da Kiné Società Cooperativa.POPCult e Vojtech Dudek ci conducono infine nello spazio di Kosmix: La missione segreta, opera di animazione con protagonista Kit il Robot, alla ricerca di una sonda persa nel cosmo.Opera televisiva - serieRegia: Matteo PanebarcoProduzione: Panebarco S.r.l.Sinossi: Nel cuore della foresta, custodita da una quercia millenaria, si cela Mysteria: una terra immaginaria dove l'avventura prende vita. Ogni mattina, i piccoli protagonisti, i Forest Five, varcano il confine magico per esplorare i misteri del mondo. Tra enigmi, scoperte e sogni, impareranno che il più grande segreto è l'amicizia.Regia: Giorgio DirittiProduzione: Arancia Film s.r.l.Sinossi: Emma è una psicoterapeuta, una signora di sessant’anni con un leggero sorriso e lo sguardo dolce. Accoglie nel suo studio ogni giorno bambini ed adolescenti. Dal dialogo con loro emergono emozioni e solitudini. Tra le parole traspare lo smarrimento, il desiderio di riconoscimento, di identità in una società in cui si sentono smarriti o inadeguati, spesso condizionati da genitori poco affettivi.Regia: Andrea AdriaticoProduzione: L’Altra Soc. Coop. OnlusSinossi: Filippo, killer taciturno legato alla ’ndrangheta calabrese, esegue omicidi con freddezza rituale. Dopo aver eliminato un medico scomodo e una giudice corrotta, si rifugia tra Berlino e Parma, dove intreccia un legame inatteso con Giuseppe, giovane cameriere universitario. Il contatto umano incrina la sua corazza di violenza. Ma nel mondo chiuso e patriarcale del potere mafioso l’amore omosessuale è un oltraggio che porta a una condanna senza appello. Un noir esistenziale sul male, il corpo e la possibilità di essere umani.Regia: Thomas KunstlerProduzione: Studio Croma Animation s.r.l.Sinossi: Anni '30 - Nel cuore della Grande Depressione, due agricoltori di mezza età conducono una vita semplice in una fattoria isolata. Dopo mesi di siccità inesorabile, una potente tempesta di sabbia si abbatte sulla contea. Al suo passaggio, scoprono un grande buco nero nel mezzo del loro campo. Il buco sembra infinito. Attratti e impauriti allo stesso tempo, devono decidere quanto sono disposti a perdere per scoprire cosa si nasconde al suo interno.Regia: Nadia Ranocchi e David ZamagniProduzione: Zapruder Film s.r.l.Sinossi: Determinato a ottenere grande successo al botteghino, un produttore cinematografico decide di produrre il film sulla storia di un Gesù Cristo moderno. Sulla carta il progetto si vende da solo, e il potenziale distributore italiano, accoglie con entusiasmo la proposta del film.Tristano, il personaggio principale, opera divinazioni per conto di Dio ed esorcismi che scacciano i demoni. Tra i suoi pazienti c’è Salvatore, che vive nel conflitto tra speranza e dubbio, ma solo un miracolo potrà ridargli la vista. Con l’inizio delle riprese, però, emerge una complicazione: Tristano vuole compiere dei veri miracoli, senza l'uso di effetti speciali.Regia: Laura PlebaniProduzione: Meclimone Produzioni Cimematografiche s.r.l.Sinossi: Claudia, madre alle prese con lo svezzamento, affronta la solitudine e l’assenza di supporto. In un viaggio emotivo e viscerale, scopre di essere l’unica vera risorsa per nutrire e crescere suo figlio.Andrea SegreProduzione: Ruvido Produzioni S.r.l.Sinossi: Cosa è rimasto oggi del pensiero e dell’esperienza di Franco Basaglia e dei suoi collaboratori degli anni ’60 e ’70? Andrea Segre tornerà nei luoghi dove è nata una delle riforme più significative del nostro Paese per raccontare lo stato del disagio mentale, del rapporto fra le strutture pubbliche, le istituzioni e il territorio. Fare oggi un film sulla 180 è necessario innanzitutto per liberare la memoria da una forma di istituzionalizzazione che la spoglia della sua portata rivoluzionaria.Regia: Enrico MasiProduzione: Caucaso soc. coop.Sinossi: La Fenice racconta l'arte della propaganda. In un hangar abbandonato è in corso un grande provino: le attrici in gara si contendono il ruolo di Eudora Sarfatti, personaggio di finzione ispirato a Margherita Sarfatti, figura centrale delle avanguardie storiche italiane. La narrazione filmica avanza tra realtà contemporanea e ricostruzione storica. Le diverse personalità delle aspiranti si intrecciano nella creazione di una figura camaleontica, la cui ambizione supera ogni limite.Regia: Stefano CrociProduzione: Ila Palma di Mazzone Rean DuilioSinossi: Abisson, giovane bracciante di origine subsahariana, riceve il misero compenso al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi. Afflitto raggiunge la casa diroccata che condivide con altri braccianti immigrati e le loro famiglie. Il suo è un futuro buio, come la notte che lo avvolge, dove la tragedia incombe quotidianamente come un'ombra devastante.Regia: Tobia De AngelisProduzione: Perros Hermanos S.r.l.Sinossi: Rintanato in una casa di campagna, Mattia lavora ossessivamente a un modellino con 10 passanti. Ma qualcosa cambia: un undicesimo appare, la realtà si deforma, la sua ossessione prende vita. Il conto alla rovescia è iniziato. E non c'è via di fuga.Regia: Elena KairyteProduzione: Kiné Società CooperativaSinossi: “Dolce Far Niente” ritrae Lora Guerra, vedova di Tonino, nella Casa dei Mandorli sui colli romagnoli. Tra cimeli e lettere di Fellini, a quindici anni dalla scomparsa di Tonino sogna un museo, ma fatica a farsi ascoltare. Con l’aiuto della governante Nicoletta prova a chiudere le sue memorie, tra visite e ricordi che la distraggono. In un mondo che cambia, Lora si riscopre protagonista della sua storia, sospesa tra passato e presente, tra il bisogno di lasciare un’eredità culturale e la solitudine della sua vecchiaia.Regia: Vojtech DudekProduzione: POPCult di Santoro GiuseppinaSinossi: Un ex avventuriero spaziale, Kit il Robot, lavora allo spazioporto con il suo amico, Mr. Battery. Un giorno, la sonda spaziale Distance si perde nello spazio e l'ingegnere capo, Stella, viene licenziata. Così come tutti i suoi robot, compresi i nostri eroi. Kit, Stella e Mr. Battery decidono di trovare la sonda da soli.