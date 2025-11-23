Violenza contro le donne, Mazzi: 'Modena condanni la maternità surrogata'
'La relatrice speciale Onu contro la violenza sulle donne e le ragazze, Reem Alsalem, afferma che la maternità surrogata è una delle diverse forme di violenza'
