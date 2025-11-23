Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Violenza contro le donne, Mazzi: 'Modena condanni la maternità surrogata'

Violenza contro le donne, Mazzi: 'Modena condanni la maternità surrogata'

'La relatrice speciale Onu contro la violenza sulle donne e le ragazze, Reem Alsalem, afferma che la maternità surrogata è una delle diverse forme di violenza'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Modena condanni la maternità surrogata come una delle forme di violenza contro le donne e i loro bambini. Si tratta di una pratica caratterizzata dallo sfruttamento delle donne che ne mercifica il corpo e che le espone, insieme ai bambini, a gravi violazioni dei diritti umani. Come per altri tipi di violenza non la si può giustificare chiamando in causa un presunto consenso'.

E' quanto dichiara Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, che ha presentato oggi una mozione sulla maternità surrogata, insieme a Fratelli d'Italia, che sarà discussa in Consiglio comunale martedì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

'Al fine di potenziare l’azione di contrasto alla violenza sulle donne, – continua Mazzi – proponiamo che il Comune di Modena promuova azioni di sensibilizzazione sul tema e di sostegno alle associazioni che la contrastano. Potenziando le iniziative dedicate alla formazione specifica e all'aggiornamento del personale della scuola e di tutti coloro che interagiscono con le vittime e realizzando campagne di informazione e sensibilizzazione sulla maternità surrogata, anche promuovendo un convegno pubblico. Inoltre, in analogia con quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 15 del 1 agosto 2019, si chiede di inserire nel Regolamento sui patrocini di “non concedere contributi ad associazioni, anche se
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità”'.

'Sappiamo che la violenza contro le donne è una grave violazione dei diritti umani che va contrastata adeguatamente. - conclude Mazzi - Quest’anno in particolare abbiamo messo in evidenza il tema della maternità surrogata perché il mese scorso la relatrice speciale dell’Onu contro la violenza sulle donne e le ragazze, Reem Alsalem, ha pubblicato un Rapporto in cui si afferma che la maternità surrogata in quanto tale è una delle diverse forme di violenza contro le donne e i loro bambini'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena festeggia: Imolese liquidata con 3 gol nel finale

Cittadella Vis Modena festeggia: Imolese liquidata con 3 gol nel finale

Modena, solo un pari col SudTirol: Gialli volenterosi ma sottoritmo

Modena, solo un pari col SudTirol: Gialli volenterosi ma sottoritmo

Modena-Sudtirol, il pareggio che sta stretto 0-0

Modena-Sudtirol, il pareggio che sta stretto 0-0

Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'

Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'

Targa contestata, Mezzetti: 'Colpito dall'anziano col tricolore spostato a forza'

Targa contestata, Mezzetti: 'Colpito dall'anziano col tricolore spostato a forza'

Modena, doccia gelata dal Mit: 'Complanarina ferma per colpa di Autostrade, mancano 82 milioni'

Modena, doccia gelata dal Mit: 'Complanarina ferma per colpa di Autostrade, mancano 82 milioni'

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Nodo idraulico modenese, i comitati denunciano: 'In dieci anni livello di sicurezza è rimasto quello pre alluvioni'

Nodo idraulico modenese, i comitati denunciano: 'In dieci anni livello di sicurezza è rimasto quello pre alluvioni'

Castelfranco, il sindaco incontra comunità straniere: 'Foresta bella e buona'. La Lega: 'Si è raggiunto il limite'

Castelfranco, il sindaco incontra comunità straniere: 'Foresta bella e buona'. La Lega: 'Si è raggiunto il limite'

Sassuolo: no alla nuova moschea ai quadrati, 8000 firme raccolte dal centrodestra

Sassuolo: no alla nuova moschea ai quadrati, 8000 firme raccolte dal centrodestra

'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'

'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'