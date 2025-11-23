Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena festeggia: Imolese liquidata con 3 gol nel finale

L'undici di Gori sotto di un gol fino all'87esimo, recupera e vince con due gol di scarto

Importante vittoria casalinga per il Cittadella Vis Modena che liquida l'Imolese con un rotondo 3 a 1 con tre reti nel finale. Al 26’, arriva il gol del vantaggio degli ospiti: Salgado verticalizza direttamente, Embalo inventa una splendida deviazione di tacco che libera Leveh in profondità e il numero 9, solo davanti a Celenza, non sbaglia, siglando il suo primo gol stagionale. Prima dell’intervallo il Cittadella prova a reagire con un tiro da lontano di Dodaro, ma Salgado si distende con un bel tuffo e devia in angolo. La ripresa riparte su ritmi altissimi: prima Leveh non gestisce al meglio una ripartenza in superiorità numerica, poi sul ribaltamento di fronte è ancora Caprioni a non inquadrare lo specchio da posizione favorevole. La gara resta viva, equilibrata e aperta. Al 75’ il Cittadella torna a rendersi pericoloso con Dodaro, che dopo aver vinto un duello sulla trequarti calcia con grande potenza sfiorando la traversa: un avvertimento che anticipa ciò che accadrà nel finale. Su calcio piazzato, Dodaro sorprende Salgado sul primo palo e firma il pareggio. Il gol scuote il Cittadella, che nei minuti conclusivi sembra avere più energie. Poco prima del 90’ Camara viene dimenticato sul secondo palo e, con un colpo di testa a parabola, completa la rimonta.
Prima del triplice fischio c’è tempo anche per il sigillo di Caprioni, che chiude il match sul 3-1.

Tabellino

Cittadella Vis Modena : Celenza, Mandelli (dal 72’ Marchetti) Boccaccini, Dodaro, Sabotic, Morello (dal 72’ Fort) , Sala (dal 80’ Carrozza), Caprioni, Carretti (dal 65’ Camara), Calanca, Barozzini (dal 65’ Teresi). All. Gori. A disp: Anino, Rovatti, Manzotti, Sardella.
Imolese: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Mattiolo, Manzoni, Dragoi (dal 91’ Capozzi) Riccardi (dal 91’ Ayari), Manes, Embalo (dal 73’ Accursi), Leveh (dal 83’ Melloni). All. Potepan. A disp: Cipi, Nistor, Macario, De Chiara, Ayari, Vasconcellos, Capozzi.
Reti: Leveh (I), Dodaro (C), Camara (C), Caprioni (C)
Ammoniti: Manes (I)
Foto Giovanni Montorsi
