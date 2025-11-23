Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena-Sudtirol, parziale 0-0

Gara molto fisica e in equilibrio nella prima mezz'ora, giocata molto sul piano fisico

Gara molto fisica, 'sporca' per numero di falli e scontri. In equilibrio nella prima mezz'ora, giocata molto sul piano fisico. Debole occasione gialloblù con Pyyhtia che al 22' calcia forte al limite dell'area, alto sopra la traversa. In un Braglia dove il tifo gialloblù è al massimo. I 50 anni di tifo organizzato gialloblù meritano una coreografia da grandi occasioni. Un grande lenzolata gialloblù con un grande 50 al centro. Poi curva dipinta di blù con migliaia di cartelli, di cui centinaia gialli a disegnare un altrettanto grande 1975, Al Braglia, sugli spalti, ci sono 10.890 spettatori.

In campo la barriera del Sudtirol sembra stregata. Al 31' magnifica cavalcata di Zampano da centro campo ma davanti al portiere spreca, palla in mezzo all'area dove i compagni tardano.
Da qui c'è più Modena e ci sono anche più falli da parte del Sudtirol. Al 35' il gol è vicino. Tiro al volo al limite dell'area. Adamonis si tuffa e devia a lato. Ancora vicino al 43' Cross Zampano, si gira Pyythia a due metri dal palo sinistro della porta avversaria. La palla insacca ma l'esterno della rete. Un minuto di recupero. Squadre in pareggio nello spogliatoio

Nel secondo tempo il Modena ha una carica in più. Anche per resistere ai falli che continuano. Grande occasione gialloblù al 67'. Tiro al volo di Srsanti su cross di Zampano. Tuffo di Adamonis che salva la porta. Ancora prodezze del portiere avversario. Al 70' devia un insidioso rasoterra di Gliozzi, 5 minuti dopo quello di Santoro.

 



 


