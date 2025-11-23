Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formula 1, a Las Vegas vince Verstappen: Ferrari sesta e decima

Formula 1, a Las Vegas vince Verstappen: Ferrari sesta e decima

Secondo il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren davanti alla Mercedes di George Russell

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Secondo il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren davanti alla Mercedes di George Russell. Quarta l'altra McLaren di Oscar Piastri e sesta la Ferrari di Charles Leclerc dietro anche alla Mercedes di Kimi Antonelli, quinta, che ha dovuto scontare 5'' di penalità per partenza anticipata.

Chiude invece decima in zona punti la Ferrari di Lewis Hamilton scattata dall'ultima posizione nel Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Settima la Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz davanti alla Racing Bulls di Hadjar ed alla Sauber di Hulkenberg.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maranello, Ferrari lancia il Campus M-Tech 'Alfredo Ferrari'

Maranello, Ferrari lancia il Campus M-Tech 'Alfredo Ferrari'

Formula 1: disastro Ferrari. Norris vince in Brasile davanti ad Antonelli e Verstappen

Formula 1: disastro Ferrari. Norris vince in Brasile davanti ad Antonelli e Verstappen

Ferrari campione del mondo: al Cavallino i titoli Costruttori e Piloti nel FIA WEC 2025

Ferrari campione del mondo: al Cavallino i titoli Costruttori e Piloti nel FIA WEC 2025

'Novità in Maserati? In realtà nulla di nuovo'

'Novità in Maserati? In realtà nulla di nuovo'

Ferrari corre oltre le attese: ricavi e utili in crescita nel terzo trimestre 2025

Ferrari corre oltre le attese: ricavi e utili in crescita nel terzo trimestre 2025

Don Mattia Ferrari: 'Far diventare fraternità e solidarietà principi politici per governare il fenomeno migratorio'

Don Mattia Ferrari: 'Far diventare fraternità e solidarietà principi politici per governare il fenomeno migratorio'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, Formigine: un pareggio in ricordo di Gianni Balugani

Eccellenza, Formigine: un pareggio in ricordo di Gianni Balugani

Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

Serie D, Cittadella Vis Modena. Biagini: 'La Serie C? No, per adesso no, un passo alla volta'

Serie D, Cittadella Vis Modena. Biagini: 'La Serie C? No, per adesso no, un passo alla volta'