Formula 1, a Las Vegas vince Verstappen: Ferrari sesta e decima

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Secondo il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren davanti alla Mercedes di George Russell. Quarta l'altra McLaren di Oscar Piastri e sesta la Ferrari di Charles Leclerc dietro anche alla Mercedes di Kimi Antonelli, quinta, che ha dovuto scontare 5'' di penalità per partenza anticipata.

Chiude invece decima in zona punti la Ferrari di Lewis Hamilton scattata dall'ultima posizione nel Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Settima la Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz davanti alla Racing Bulls di Hadjar ed alla Sauber di Hulkenberg.