Ferrari corre oltre le attese: ricavi e utili in crescita nel terzo trimestre 2025

Ferrari accelera nel terzo trimestre 2025, registrando una performance economica solida che conferma la traiettoria di crescita delineata dal management. La casa di Maranello ha chiuso il periodo con ricavi netti pari a 1,766 miliardi di euro, segnando un incremento del 7,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Le consegne totali si sono attestate a 3.401 unità, confermando la forza del brand e la continua domanda da parte dei clienti.



L’utile operativo (EBIT) ha raggiunto quota 503 milioni di euro, in crescita del 7,6%, con un margine del 28,4%, mentre l’utile netto si è attestato a 382 milioni di euro, corrispondente a un utile diluito per azione di 2,14 euro. Anche l’EBITDA ha mostrato un andamento positivo, salendo a 670 milioni di euro (+5%) e registrando un margine del 37,9%. Da segnalare anche la robusta generazione di free cash flow industriale, pari a 365 milioni di euro.

Durante il Capital Markets Day, Ferrari ha rivisto al rialzo la guidance per il 2025, segno di una fiducia crescente nella strategia di lungo termine. Ilha sottolineato come l’azienda stia procedendo con determinazione lungo il proprio percorso di sviluppo, puntando a una crescita sostenibile fino al 2030. Sul fronte dell’innovazione, Vigna ha ribadito l’impegno del Cavallino Rampante nel 'garantire ai clienti la massima libertà di scelta in termini di propulsione, con particolare attenzione alla tecnologia elettrica, rappresentata dalla Ferrari Elettrica, che promette di essere una nuova frontiera di innovazione'.