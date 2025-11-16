Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Domenica prossima, la squadra di Gori scenderà in campo in casa, a Budrio, contro l’Imolese

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Secondo clean sheat consecutivo, quinto risultato utile di fila. Questi sono solo alcuni dei numeri di questo ultimo periodo del Cittadella Vis Modena di Mattia Gori. La compagine emiliana ha pareggiato 0-0 sul sempre ostico campo del Sasso Marconi. Il Cittadella può beneficiare di un calcio d’angolo, dalla sinistra, palla in mezzo ma la difesa del Sasso allontana bene. Palla dalla sinistra, per il Sasso Marconi, Pirazzoli prova la conclusione a botta sicura, Celenza compie un miracolo sventando il pericolo. Traversone dalla sinistra per la compagine di casa, Merighi si avventa sulla palla, Boccaccini toglie le castagne dal fuoco e manda la palla in corner. La contesa è molto fisica, si gioca di duelli a centrocampo, vive di folate sia da una parte che dall’altra ma le difese tengono a bada, in modo egregio, gli attacchi avversari. Sasso Marconi vicinissimo al gol quando Geroni batte una punizione dalla media distanza, il tiro termina sotto l’incrocio, il portiere compie una seconda prodezza che toglie le ragnatele dal sette e sventa il pericolo dell’1-0 per per il gruppo allenato da Farneti. Dodaro ci prova dal limite, sfera che termina sul fondo. Il primo tempo termina, senza recupero, con un pareggio 0-0 tra Sasso Marconi e Cittadella Vis Modena.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il secondo tempo inizia sullo stesso canovaccio della prima frazione, la palla dell’1-0 capita sui piedi di Armaroli che, innescato da un bel passaggio rasoterra, calcia altissimo. Dopo pochi istanti, Sala calcia da limite ma Albieri, ex di giornata, para in tuffo e allontana. Dodaro tenta la conclusione dal limite, conclusione che termina alta. Conclusione dal limite del Sasso Marconi, Celenza vola e ci mette una pezza. Dopo quattro minuti di recupero termina la contesa, Sasso Marconi - Cittadella Vis Modena termina sullo 0-0. Domenica prossima, la squadra di Gori scenderà in campo in casa, a Budrio, contro l’Imolese.


Il tabellino


Sasso Marconi 0

Cittadella Vis Modena 0

Sasso Marconi: Albieri, Barattini, Prasso, Gamberini, Tarozzi, Cinquegrana, Merighi (19’st Armaroli), Galassi, Pirazzoli (20’st Ghebreselassie) , Geroni, Mazia (23’st Marra). A disposizione: Celeste, Gobbo, Zanini, Seferi, Bonfiglioli, Apicella. All. Farneti

Cittadella Vis Modena: Celenza; Sabotic, Fort (7’st Calanca), Boccaccini; Sardella (24’st Barozzini), Mandelli, Dodaro, Carretti (35’st Teresi); Sala (41’st Carrozza), Morello (7’st Formato), Caprioni. A disposizione: Muzio, Manzotti, Marchetti, Stopelli. All. Gori

Arbitro: Mariani di Livorno

Ammoniti: Tarozzi, Calanca, Dodaro

Note: 4 minuti di recupero secondo tempo 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Cittadella Vis Modena, col Desenzano arriva il primo pareggio della stagione

Cittadella Vis Modena, col Desenzano arriva il primo pareggio della stagione

Serie D, il Cittadella Vis Modena col Desenzano fa un pensierino alla vetta

Serie D, il Cittadella Vis Modena col Desenzano fa un pensierino alla vetta

Il Cittadella Vis Modena vince ancora: Crema superato 2 a 1

Il Cittadella Vis Modena vince ancora: Crema superato 2 a 1

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Cittadella Vis Modena piega anche Coriano e si rimette in carreggiata

Cittadella Vis Modena piega anche Coriano e si rimette in carreggiata

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti MotoGP, Bezzecchi vince a Valencia davanti a Fernandez e Di Giannantonio

MotoGP, Bezzecchi vince a Valencia davanti a Fernandez e Di Giannantonio

Carpi ko col Pineto: Cortesi sbaglia il rigore del pari

Carpi ko col Pineto: Cortesi sbaglia il rigore del pari

MotoGP, a Valencia Bezzecchi parte in pole

MotoGP, a Valencia Bezzecchi parte in pole

Atp Finals, Sinner batte De Minaur. E' in finale per il terzo anno di fila

Atp Finals, Sinner batte De Minaur. E' in finale per il terzo anno di fila