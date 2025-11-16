Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Il tabellino

Secondo clean sheat consecutivo, quinto risultato utile di fila. Questi sono solo alcuni dei numeri di questo ultimo periodo del Cittadella Vis Modena di Mattia Gori. La compagine emiliana ha pareggiato 0-0 sul sempre ostico campo del Sasso Marconi. Il Cittadella può beneficiare di un calcio d’angolo, dalla sinistra, palla in mezzo ma la difesa del Sasso allontana bene. Palla dalla sinistra, per il Sasso Marconi, Pirazzoli prova la conclusione a botta sicura, Celenza compie un miracolo sventando il pericolo. Traversone dalla sinistra per la compagine di casa, Merighi si avventa sulla palla, Boccaccini toglie le castagne dal fuoco e manda la palla in corner. La contesa è molto fisica, si gioca di duelli a centrocampo, vive di folate sia da una parte che dall’altra ma le difese tengono a bada, in modo egregio, gli attacchi avversari. Sasso Marconi vicinissimo al gol quando Geroni batte una punizione dalla media distanza, il tiro termina sotto l’incrocio, il portiere compie una seconda prodezza che toglie le ragnatele dal sette e sventa il pericolo dell’1-0 per per il gruppo allenato da Farneti. Dodaro ci prova dal limite, sfera che termina sul fondo. Il primo tempo termina, senza recupero, con un pareggio 0-0 tra Sasso Marconi e Cittadella Vis Modena.Il secondo tempo inizia sullo stesso canovaccio della prima frazione, la palla dell’1-0 capita sui piedi di Armaroli che, innescato da un bel passaggio rasoterra, calcia altissimo. Dopo pochi istanti, Sala calcia da limite ma Albieri, ex di giornata, para in tuffo e allontana. Dodaro tenta la conclusione dal limite, conclusione che termina alta. Conclusione dal limite del Sasso Marconi, Celenza vola e ci mette una pezza. Dopo quattro minuti di recupero termina la contesa, Sasso Marconi - Cittadella Vis Modena termina sullo 0-0. Domenica prossima, la squadra di Gori scenderà in campo in casa, a Budrio, contro l’Imolese.Sasso Marconi 0Cittadella Vis Modena 0Sasso Marconi: Albieri, Barattini, Prasso, Gamberini, Tarozzi, Cinquegrana, Merighi (19’st Armaroli), Galassi, Pirazzoli (20’st Ghebreselassie) , Geroni, Mazia (23’st Marra). A disposizione: Celeste, Gobbo, Zanini, Seferi, Bonfiglioli, Apicella. All. FarnetiCittadella Vis Modena: Celenza; Sabotic, Fort (7’st Calanca), Boccaccini; Sardella (24’st Barozzini), Mandelli, Dodaro, Carretti (35’st Teresi); Sala (41’st Carrozza), Morello (7’st Formato), Caprioni. A disposizione: Muzio, Manzotti, Marchetti, Stopelli. All. GoriArbitro: Mariani di LivornoAmmoniti: Tarozzi, Calanca, DodaroNote: 4 minuti di recupero secondo tempo