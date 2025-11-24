Vaccari (Pd): 'Stop a Complanarina, dal Ministero una patetica sceneggiata'

'Dal Ministero una patetica sceneggiata e un indecoroso rimpallo. È incredibile che oggi, dopo mesi di stallo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se ne esca con una nota in cui sostanzialmente incolpa la Società autostrade per una mancata copertura economica del totale del costo dell’opera. È da mesi che seguiamo la vicenda, abbiamo rivolto interrogazioni in Parlamento e il sindaco Mezzetti nell’estate ha scritto al ministro Salvini, e solo ora veniamo a sapere di questa situazione, in cui sostanzialmente il Governo non procede a varare il Decreto per dare il via ai lavori perché mancherebbero 82 milioni di euro? Questa è mancanza di serietà, questo significa prendere in giro le istituzioni del territorio e i cittadini, oltre a continuare a mettere in difficoltà la viabilità modenese, per un’opera il cui cantiere, dopo ritardi infiniti, si sarebbe dovuto avviare in queste settimane e concludersi in fretta'. Così il deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari sul tema del blocco dei lavori della Complanarina.

'Il compito di un Governo è risolvere eventuali problemi – continua Vaccari – e non giocare allo scarico delle responsabilità. Trovare soluzioni, non dare la colpa a qualcun altro.

Sono 25 anni che Modena aspetta quest’opera, e ora chiediamo un po’ di rispetto, e che si cessi questa indecorosa gazzarra e si agisca. Assieme alla collega Guerra valuteremo se presentare un'ulteriore interrogazione per chiedere conto di questo sciagurato comportamento'.