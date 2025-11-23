Alle 13:12 di oggi i vigili del fuoco di Vignola, sono intervenuti in via Noce a Castelfranco Emilia, per un incidente stradale. I vigili del fuoco hanno da subito operato con cesoie e divaricatore per liberare la conducente rimasta incastrata nell'abitacolo, poi consegnata alle cure del personale del 118 presente in posto. Presente anche la polizia locale di Castelfranco Emilia per gli accertamenti sulle dinamiche.
Schianto a Castelfranco Emilia, salvata la conducente
I vigili del fuoco hanno da subito operato con cesoie e divaricatore per liberare la donna rimasta incastrata nell'abitacolo
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Castelfranco, il sindaco incontra comunità straniere: 'Foresta bella e buona'. La Lega: 'Si è raggiunto il limite'
Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro
Vignola, incendio in un magazzino di mangimi
Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte
Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristoranteArticoli Recenti
Moschea Sassuolo, il sindaco: 'Centrodestra ha cambiato faccia rispetto a un anno fa'
Formigine, fermò rapinatore: encomio a Noureddine Abaslami
Esce di strada sulla Panaria Bassa, timore per serbatoio GPL
Fanano, paura incendio nella casa di riposo: 50 anziani posti al sicuro