Schianto a Castelfranco Emilia, salvata la conducente

Schianto a Castelfranco Emilia, salvata la conducente

I vigili del fuoco hanno da subito operato con cesoie e divaricatore per liberare la donna rimasta incastrata nell'abitacolo

Alle 13:12 di oggi i vigili del fuoco di Vignola, sono intervenuti in via Noce a Castelfranco Emilia, per un incidente stradale. I vigili del fuoco hanno da subito operato con cesoie e divaricatore per liberare la conducente rimasta incastrata nell'abitacolo, poi consegnata alle cure del personale del 118 presente in posto. Presente anche la polizia locale di Castelfranco Emilia per gli accertamenti sulle dinamiche.

