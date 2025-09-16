Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena

Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena

Cinque gli indagati stranieri. Sequestrato materiale informatico. Individuati accessi a portali riconducibili all'Islamic State e alla Rete Haqqani

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Blitz antiterrorismo nei giorni scorsi tra le province di Bologna, Ravenna e Modena, dove la Polizia di Stato ha individuato cinque soggetti che avrebbero avuto accesso a spazi web gestiti da organizzazioni terroristiche internazionali. Le perquisizioni, coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dirette dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno portato al sequestro di diversi dispositivi elettronici, tra cui anche telefoni cellulari in uso a minori.L’operazione è stata condotta dalle DIGOS delle tre province emiliane, che hanno eseguito perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti dei cinque individui — tutti maggiorenni, italiani di origine straniera e stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale — titolari delle utenze collegate agli indirizzi IP oggetto dell’indagine.L’inchiesta nasce da segnalazioni arrivate attraverso canali di collaborazione internazionale e attivate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, grazie a un’attenta attività di monitoraggio del web. Secondo quanto emerso, gli IP analizzati risultavano associati a connessioni verso contenuti propagandistici riconducibili all'Islamic State e alla Rete Haqqani, con particolare riferimento al network multimediale Al Raid Media Archive, noto archivio online usato per la diffusione di materiale estremista.Tra i materiali sequestrati, già dai primi accertamenti, è stata rilevata un'intensa attività di consultazione e scambio di contenuti di
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
propaganda, anche tramite dispositivi utilizzati da figli minorenni degli indagati.Gli investigatori sottolineano che le perquisizioni, condotte con il massimo riserbo, rappresentano solo una prima fase: il materiale raccolto sarà ora sottoposto a un’attenta analisi informatica per verificare la portata delle connessioni e l’eventuale coinvolgimento in attività più ampie.L’attività si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la minaccia del radicalismo online, che continua a rappresentare un canale privilegiato per il proselitismo jihadista. Le indagini proseguono per chiarire eventuali contatti diretti con ambienti estremisti e per valutare ulteriori profili di responsabilità penale.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina

Modena: spacciatore arrestato, segnalato con l'app YouPol

Modena: spacciatore arrestato, segnalato con l'app YouPol

Rapinavano donne contattate su siti di incontri: arrestati dalla Polizia

Rapinavano donne contattate su siti di incontri: arrestati dalla Polizia

Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato

Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato

Strappa di mano 20 euro ad una donna: bloccato dalla Polizia di Stato

Strappa di mano 20 euro ad una donna: bloccato dalla Polizia di Stato

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti 'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Modena, è morto a 88 anni l'imprenditore Ermanno Bertoni

Modena, è morto a 88 anni l'imprenditore Ermanno Bertoni