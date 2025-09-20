Modena, il sovrintendente della polizia locale Achille Reami vince 75mila euro ad Affari tuoi

Achille Reami, sovrintendente della Polizia Locale di Modena in servizio nella squadra di infortunistica stradale, ieri sera, accompagnato dalla moglie Barbara, è stato protagonista in positivo della trasmissione di Rai Uno Affari tuoi. Reami ha vinto infatti 75.000 euro: la spontaneità e la simpatia lo hanno accompagnato in tutte le puntate e ha raccolto consensi da parte degli altri partecipanti al gioco e del pubblico. 'Il Sulpl si congratula con il collega le cui caratteristiche personali sono note e ci hanno accompagnato nei trenta anni di servizio in città' - si legge in una nota del sindacato Sulpl.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua