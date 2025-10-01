Vignola, Massa (Fi): 'Oltre al 118 sono troppe le domande ancora senza risposta'
'Oramai è chiaro a tutti. L'automedica di Vignola sarà dimezzata e da Pozza vogliono fare servizio di notte da Montefiorino a Montese'
'In primo luogo, ho chiesto chiarimenti in merito alla riduzione dei posti letto attuata durante l’estate per consentire la turnazione del personale in ferie. Questa misura, pur temporanea nelle intenzioni, è ancora in vigore. Nessuno – né i vertici dell’Ausl né l’Amministrazione – ha saputo o voluto indicare una data certa per il ripristino della piena operatività.
L’Ospedale di Vignola, dunque, continua a funzionare a scartamento ridotto, nel silenzio generale. Mi chiedo per quale motivo questi posti letto non sono ancora stati riattivati? Quali sono le vere cause di questa riduzione? Secondo punto critico: il reparto di Medicina d’Urgenza. Formalmente non risulta chiuso, ma di fatto non è più operativo. Lo ha confermato la stessa primaria del Pronto Soccorso, la dottoressa Cremonini.
