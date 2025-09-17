Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini

Aperitivo con l'autore venerdì 19 settembre al Castello di Montecuccolo. Alle 18 nella suggestiva cornice della terrazza panoramica, l'avvocato Guido Sola, presidente dell'associazione Festival Giustizia Penale, dialogherà con il giornalista Eugenio Tangerini sui temi molto attuali delle problematiche che affliggono il sistema giudiziario italiano.
Guido Sola è autore di Quadretti sparsi sulla giustizia pubblicato per i tipi di Giappichelli. Il libro, che costituisce il punto di partenza della conversazione con Eugenio Tangerini, nasce da decenni di esperienza nella frequentazione delle aule di giustizia in tutt'Italia. Un'attività instancabile che gli ha consentito di maturare una conoscenza profonda dei pregi e soprattutto dei difetti del nostro sistema penale.
Il tema trattato è di grande attualità, come testimoniato dai fatti di cronaca che anche in questi giorni guadagnano le prime pagine di giornali e televisioni. Da sempre si confrontano due scuole di pensiero: quella dei garantisti - alla quale l'autore appartiene - i quali sostengono che per condannare un imputato bisogna raggiungere la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, e quella - più severa - di chi ritiene necessario procedere anche in assenza di prove regine se sono presenti forti indizi. I casi mediatici di Alberto Stasi e Massimo Bossetti, pur nella loro spettacolarizzazione, stanno a testimoniare che il problema esiste. È possibile condannare un imputato dopo che per due gradi di giudizio il processo si era concluso con l'assoluzione?
Nel libro l'autore, in una serie di capitoli scritti con stile scorrevole e accattivante, prende in considerazione tutti i piccoli e grandi problemi che riguardano il sistema penale italiano, con i quali è venuto a contatto per esperienza diretta.
Al termine dell'evento La Tavola del Maniero, ristorante medievale del castello di Montecuccolo, offrirà a tutti gli intervenuti un aperitivo. L'ingresso è libero e gratuito.
