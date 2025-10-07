Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0

Impatto forte con la Serie A per le gialloblù che si trovano di fronte uno dei sestetti di maggior qualità e anche fisicità della categoria. Le padrone di casa partono subito forte e scavano il break spingendo con battuta e attacco, mentre nella metà campo modenese trova un paio di soluzioni vincenti Fusco per iniziare a macinare i primi punti della stagione. Dopo il secondo time out discrezionale di coach Marone capitan Lancellotti e compagne iniziano a scrollarsi di dosso un po’ dell’emozione e tensione da esordio, ma ovviamente è troppo tardi per riaprire il parziale che si chiude 25-12 a favore di Talmassons. Nota di cronaca anche l’esordio di Sazzi e Del Freo che hanno rilevato nel doppio cambio Fiore e Lancellotti.
Cambio campo e sestetto base che riparte con il primo vantaggio sull’1-0 e 1-2 poi inizia a macinare nuovamente gioco Talmassons che si porta a condurre con decisione.
Altro cambio campo e Visentin dai nove metri trova un paio di vincenti che portano subito avanti le sue, ma Talmassons risponde subito col muro e l’attacco per ristabilire le gerarchie del match. Fiore mantiene a contatto Modena fino al break nella fase centrale che coach Marone prova a stoppare con un time out sul 14-8. Fa il suo esordio in A2 e nel match anche Credi al centro per Marinucci, ma le padrone di casa non abbassano il loro importante standard di gioco e arrivano a chiudere a proprio favore set e partita 25-17.
Il tabellinoCda Volley Talmassons FVG - Volley Modena 3-0
TALMASSONS: Scola 3, Frosini 14, Bakodimou 8, Rossetto 8, Molinaro 13, Gannar 10.
MODENA: Lancellotti 1, Fiore 9, Fusco 4, Visentin 10, Marinucci 3, Gerosa 5. Libero: Righi -2 (Zironi ne). Credi 0, Sazzi 0, Dodi 2, Del Freo 1, Nonnati ne. All. Biagio Marone
ARBITRI: Fabio Pasquali - Andrea Pozzato
PARZIALI: 25-12, 25-19, 25-17
DURATA SET: 21’ 26’ 28’
NOTE: bs 6/6 ace 8/4 muri 8/3 ricezione 45% (13% perfetta)-37% (13% perfetta) attacco 49%-30% errori 17/25