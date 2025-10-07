Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0

Il tabellino

Inizio complicato per il Volley Modena nel campionato di Serie A2. Le modenesi esordiscono sul campo della corazzata Talmassons e cadono 3-0. Primo sestetto ufficiale per coach Marone con Lancellotti al palleggio, Fiore opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro con Righi libero. Dall’altra parte coach Barbieri risponde con Scola-Frosini diagonale principale, Bakodimou e Rossetto in posto quattro, Molinaro e Gannar al centro con Mistretta libero.Impatto forte con la Serie A per le gialloblù che si trovano di fronte uno dei sestetti di maggior qualità e anche fisicità della categoria. Le padrone di casa partono subito forte e scavano il break spingendo con battuta e attacco, mentre nella metà campo modenese trova un paio di soluzioni vincenti Fusco per iniziare a macinare i primi punti della stagione. Dopo il secondo time out discrezionale di coach Marone capitan Lancellotti e compagne iniziano a scrollarsi di dosso un po’ dell’emozione e tensione da esordio, ma ovviamente è troppo tardi per riaprire il parziale che si chiude 25-12 a favore di Talmassons. Nota di cronaca anche l’esordio di Sazzi e Del Freo che hanno rilevato nel doppio cambio Fiore e Lancellotti.Cambio campo e sestetto base che riparte con il primo vantaggio sull’1-0 e 1-2 poi inizia a macinare nuovamente gioco Talmassons che si porta a condurre con decisione.Dodi rileva Fusco con il cambio volante tra atlete Under e trova subito un attacco vincente che inaugura il suo esordio in A2. Dall’altra parte della rete, però, Frosini prende in mano la situazione ed è sostanzialmente immarcabile per le gialloblù che, tuttavia, continuano nel loro percorso di crescita all’interno della partita ed iniziano a trovare anche buon gioco al centro con Gerosa e Marinucci. Il divario rimane sempre contenuto nell’ordine dei 4-5 punti, con coach Marone che alterna costantemente Dodi e Fusco fino all’ace che chiude 25-19 il set in favore di Talmassons.Altro cambio campo e Visentin dai nove metri trova un paio di vincenti che portano subito avanti le sue, ma Talmassons risponde subito col muro e l’attacco per ristabilire le gerarchie del match. Fiore mantiene a contatto Modena fino al break nella fase centrale che coach Marone prova a stoppare con un time out sul 14-8. Fa il suo esordio in A2 e nel match anche Credi al centro per Marinucci, ma le padrone di casa non abbassano il loro importante standard di gioco e arrivano a chiudere a proprio favore set e partita 25-17.Cda Volley Talmassons FVG - Volley Modena 3-0TALMASSONS: Scola 3, Frosini 14, Bakodimou 8, Rossetto 8, Molinaro 13, Gannar 10.Libero: Mistretta -1 (Cassan ne). Barbazeni ne, Cusma ne, Feruglio ne, Viola ne, Enneking ne. All. Leonardo BarbieriMODENA: Lancellotti 1, Fiore 9, Fusco 4, Visentin 10, Marinucci 3, Gerosa 5. Libero: Righi -2 (Zironi ne). Credi 0, Sazzi 0, Dodi 2, Del Freo 1, Nonnati ne. All. Biagio MaroneARBITRI: Fabio Pasquali - Andrea PozzatoPARZIALI: 25-12, 25-19, 25-17DURATA SET: 21’ 26’ 28’NOTE: bs 6/6 ace 8/4 muri 8/3 ricezione 45% (13% perfetta)-37% (13% perfetta) attacco 49%-30% errori 17/25